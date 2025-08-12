ВСУ совершили обстрел территории вблизи Запорожской АЭС

12 августа 2025, 18:10

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Украинские войска обстреляли территории вблизи Запорожской АЭС. Об этом рассказал глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем telegram-канале.





В результате обстрела случилось возгорание сухой растительности. Из-за этого вокруг АЭС началось задымление. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС для ликвидации последствий.





«Прошу сохранять спокойствие, никакой угрозы нет, станция работает в обычном режиме. Ситуация полностью контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей», — пишет Балицкий.