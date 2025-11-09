Четыре российских региона не спали из-за ракетной опасности
В ночь на 9 ноября на территории нескольких российских регионов действовал режим ракетной опасности. Об этом сообщали местные власти.
Речь идёт о Тульской, Брянской, Воронежской и Орловской областях. Соответствующие предупреждения разослали в своих соцсетях губернаторы.
Позже режим ракетной опасности был отменен во всех регионах. Руководитель Брянской области Александр Богомаз дважды за ночь сообщал об угрозе. Повторно она перестала действовать в 05:52 по московскому времени.
Ранее серия громких взрывов прогремела в Воронеже. Местные жители рассказали, что слышали несколько хлопков и видели яркие вспышки на окраинах города.
