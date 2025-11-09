Киев пожаловался на угрозу ядерной безопасности для Европы после ударов ВС РФ

09 ноября 2025, 02:02

Сибига: Россия ставит под угрозу ядерную безопасность Европы

Фото: istockphoto / Vadven

Российская армия нанесла удары по объектам, питающим Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. Об этом пишет Телеграм-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.





По данным издания, Киев уже поднял тревогу и обратился с жалобой к МАГАТЭ с требованием срочно созвать совещание организации. Местные власти утверждают, что Москва создает угрозу ядерной безопасности своими действиями.



«Во время сегодняшних атак снова целями стали подстанции, которые питают Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. Россия ставит под угрозу ядерную безопасность Европы», — заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.