Киев пожаловался на угрозу ядерной безопасности для Европы после ударов ВС РФ

Сибига: Россия ставит под угрозу ядерную безопасность Европы
Российская армия нанесла удары по объектам, питающим Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. Об этом пишет Телеграм-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.



По данным издания, Киев уже поднял тревогу и обратился с жалобой к МАГАТЭ с требованием срочно созвать совещание организации. Местные власти утверждают, что Москва создает угрозу ядерной безопасности своими действиями.

«Во время сегодняшних атак снова целями стали подстанции, которые питают Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. Россия ставит под угрозу ядерную безопасность Европы», — заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.
Ранее почти во всем Харькове пропал свет. Перед этим местные жители видели яркие вспышки в в небе.
