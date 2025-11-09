Достижения.рф

Жители Воронежа сообщили о громких взрывах и вспышках в небе

Фото: istockphoto / irontrybex

Серия взрывов прогремела над Воронежем. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT со ссылкой на местное население.



Жителей города разбудили взрывы, которые произошли около 04:30. Всего, по их словам, раздалось не менее шести громких звуков. Кроме того, рядом с Воронежем наблюдались яркие вспышки в небе. Часть горожан пожаловалась на перебои с электроэнергией, а у кого-то свет пропал совсем.

По данным издания, на окрестностях Воронежа сработала система противовоздушной обороны (ПВО). К настоящему моменту сбиты несколько БПЛА. Сведения о последствиях атаки не поступали.

Ранее попытку нападения беспилотников на регионы РФ пресекли подразделения Минобороны. В общей сложности за три вечерних часа силы ПВО сбили 15 летательных аппаратов.

