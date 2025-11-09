Словакия ответила ЕК на предложение передачи замороженных российских активов Киеву
Фицо: Словакия отказалась от передачи замороженных российских активов Киеву
Словакия выступила против планов Евросоюза по использованию замороженных российских активов для финансирования военных расходов Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.
По словам главы правительства, Братислава не намерена поддерживать никакие юридические или финансовые схемы, направленные на перераспределение арестованных активов в пользу Киева.
«Мы собираемся дать €140 миллиардов Украине, чтобы война продолжалась. Так что это значит? Что война продлится еще как минимум два года?» — возмутился Фицо в ответ на предложение ЕК.Ранее аналогичный отказ озвучила и Бельгия. Власти страны подчеркнули, что Европейский союз пока не смог обосновать необходимость использования российских активов.