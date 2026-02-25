25 февраля 2026, 12:23

Daily Mail: ВСУ отдают части тел сослуживцев их семьям для получения выплат

Фото: istockphoto/Olena_Z

На фронте иногда приходится идти на крайние меры с останками погибших, чтобы их семьи могли официально подтвердить гибель и получить положенные выплаты. Об этом боевики ВСУ рассказали изданию Daily Mail.





Один из собеседников — украинец, недавно демобилизованный по состоянию здоровья, — заявил, что подразделение не всегда имело возможность эвакуировать тела при отступлении. По его словам, однажды им приказали отделить руку и ногу погибшего, который приходился родственником командиру бригады, чтобы зафиксировать смерть и не оформлять статус «пропал без вести».





«Я вижу такие вещи каждую ночь в своих снах», — сказал источник.