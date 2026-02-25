«Такие вещи каждую ночь»: Поступок боевиков ВСУ в зоне СВО переполошил Британию
Daily Mail: ВСУ отдают части тел сослуживцев их семьям для получения выплат
На фронте иногда приходится идти на крайние меры с останками погибших, чтобы их семьи могли официально подтвердить гибель и получить положенные выплаты. Об этом боевики ВСУ рассказали изданию Daily Mail.
Один из собеседников — украинец, недавно демобилизованный по состоянию здоровья, — заявил, что подразделение не всегда имело возможность эвакуировать тела при отступлении. По его словам, однажды им приказали отделить руку и ногу погибшего, который приходился родственником командиру бригады, чтобы зафиксировать смерть и не оформлять статус «пропал без вести».
«Я вижу такие вещи каждую ночь в своих снах», — сказал источник.
В материале также приводится другой эпизод. Как утверждается, один из солдат отделил голову погибшего товарища, чье тело оказалось зажатым в завалах после обстрела, чтобы мать могла убедиться в его гибели и похоронить хотя бы часть останков.