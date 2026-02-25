Достижения.рф

Глава группировки Носиков: ВСУ готовятся к круговой обороне Одесской области
ВСУ готовятся к круговой обороне Одессы и всей Одесской области, заявил глава одноименной украинской оперативно-тактической группировки Денис Носиков в интервью республиканским СМИ.



По его словам, в регионе активно выстраивают многоуровневую систему защиты. В частности, оборудуют противотанковые рвы, устанавливают минные заграждения и создают различные фортификационные сооружения, включая так называемые «кил-зоны», ловушки и «капканы».

Носиков также отметил, что местных жителей обучают обращению с оружием. Кроме того, из не годных к службе формируют резерв.

