Боевики ВСУ готовятся к круговой обороне Одесской области
ВСУ готовятся к круговой обороне Одессы и всей Одесской области, заявил глава одноименной украинской оперативно-тактической группировки Денис Носиков в интервью республиканским СМИ.
По его словам, в регионе активно выстраивают многоуровневую систему защиты. В частности, оборудуют противотанковые рвы, устанавливают минные заграждения и создают различные фортификационные сооружения, включая так называемые «кил-зоны», ловушки и «капканы».
Носиков также отметил, что местных жителей обучают обращению с оружием. Кроме того, из не годных к службе формируют резерв.
Ранее ВСУ атаковали фельдшерско-акушерский пункт в Брянской области.
