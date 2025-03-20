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ЕС не намерен принимать условия России по Украине

Bloomberg: ЕС отказывается принимать условия России по урегулированию на Украине
Фото: iStock/ffikretow

Фото: iStock/ffikretow

В Евросоюзе настаивают, что ни при каких обстоятельствах не пойдут на выполнение требований РФ по урегулированию конфликта на Украине. Об этом информирует американское агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя одной из ведущих стран ЕС.
Один из европейских чиновников назвал условия России по Украине «нереалистичными». При этом Европейский союз также хочет нарастить расходы на оборонную промышленность, рассчитывая получить большую автономию в переговорном процессе.

В среду, 19 марта, Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, который длился около часа. Глава США отметил, что они говорили о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным «с целью согласовать запросы и потребности Москвы и Киева».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#украина
#евросоюз
#россия
#конфликт
#спецоперация
Сын «ростовского потрошителя» Чикатило служит в рядах ВСУ под Харьковом
Сын Чикатило служит в подразделении артиллеристов ВСУ на Харьковском направлении
20 марта 2025, 10:08

Фото: iStock/Tunatura

Сын маньяка Андрея Чикатило 56-летний Юрий проходит службу в рядах украинской армии. Известно, что он служит в подразделении артиллеристов на Харьковском направлении. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным канала, Юрий сменил фамилию на девичью своей жены — Мирошниченко. В ряды ВСУ он вступил ещё в самом начале спецоперации.

Юрий Мирошниченко долго наживался на имени своего отца, ходил на разные украинские шоу, участвовал в Евромайдане и делал вид, что он истинный патриот Украины. На фронт уехал из-за проблем с законом.

В 2016 году Юрия бросила жена. Он не стал платить алименты на своего сына (мальчик родился в день рождения деда-убийцы, его назвали в его честь). В итоге у Мирошниченко накопились долги, из-за чего его разыскивали судебные приставы и МВД Украины. Чтобы не попасться, он уехал воевать.

Также у Мирошниченко есть и другие проблемы с законом — судимости за рэкет, разбойное нападение и покушение на убийство. Долгое время Юрий занимался разграблением украинских заводов, украденное имущество переправлял в Россию. В общей сложности он провёл в тюрьме 13 лет, где никогда не скрывал своего родства с маньяком Чикатило.

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Зеленский запросил у Трампа дополнительные системы ПВО
Рубио: Зеленский запросил у Трампа дополнительные системы ПВО
20 марта 2025, 08:10

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом попросил у него дополнительные системы противовоздушной обороны. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и советника по нацбезопасности Майка Уолтца, опубликованном на сайте Белого дома.
Уточняется, что республиканский политик согласился сотрудничать с украинской стороной «в поиске доступных систем, особенно в Европе». По данным пресс-секретаря американской администрации, обе стороны готовы к поиску решений по конфликту на Украине.

Напомним, в среду, 19 марта, Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, который длился около часа. Американский лидер назвал беседу «очень хорошей».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Два детсада и школа пострадали при атаке БПЛА в Энгельсе
20 марта 2025, 07:41

Фото: iStock/Madrolly

Утро 20 марта стало тревожным для жителей Энгельса, когда беспилотники Вооруженных сил Украины нанесли удар по городу. В результате атаки пострадали два детских сада и одна школа. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
Он отметил, что атака привела к повреждению окон в учебных заведениях.

«В результате атаки БПЛА в Энгельсе также частично выбило окна в двух детских садах и школе», — написал он, подчеркивая важность безопасности детей и сотрудников.

К счастью, в момент атаки в учреждениях не находилось ни детей, ни работников, что, безусловно, стало облегчением для родителей и педагогов.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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#сво
#всу
#вс рф
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 132 БПЛА ВСУ
20 марта 2025, 07:20

Фото: iStock/NiseriN

В течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали 132 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинского производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
По данным ведомства, наибольшее количество беспилотников было сбито над Саратовской областью — 54, следом идет Воронежская область с 40 уничтоженными БПЛА. Также значительное количество дронов было нейтрализовано над Белгородской областью — 22, Ростовской областью — 9 и Курской областью — 3. Кроме того, три БПЛА были уничтожены над Республикой Крым, и один — над Липецкой областью.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#россия
#конфликт
#бпла
#крым
#сво
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В Воронежской области уничтожили около 40 беспилотников
Гусев: в Воронежской области уничтожили около 40 беспилотников
20 марта 2025, 07:09

Фото: iStock/bbsferrari

В результате успешной работы дежурных сил противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы в Воронежской области было обнаружено и уничтожено около 40 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, инциденты произошли в трех районах и двух городских округах, включая сам Воронеж. Гусев отметил, что в результате действий ПВО не было зафиксировано пострадавших или разрушений.

Тем не менее, губернатор предупредил о сохраняющейся опасности атак БПЛА в регионе, призвав жителей быть бдительными и следить за официальными сообщениями. Власти продолжают мониторинг ситуации и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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SHOT: дроны ВСУ атаковали НПЗ в Энгельсе, начался пожар из-за осколков БПЛА
#сво
#всу
#вс рф
#пво
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