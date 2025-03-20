ЕС не намерен принимать условия России по Украине

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В Евросоюзе настаивают, что ни при каких обстоятельствах не пойдут на выполнение требований РФ по урегулированию конфликта на Украине. Об этом информирует американское агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя одной из ведущих стран ЕС.
Один из европейских чиновников назвал условия России по Украине «нереалистичными». При этом Европейский союз также хочет нарастить расходы на оборонную промышленность, рассчитывая получить большую автономию в переговорном процессе.
В среду, 19 марта, Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, который длился около часа. Глава США отметил, что они говорили о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным «с целью согласовать запросы и потребности Москвы и Киева».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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В среду, 19 марта, Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, который длился около часа. Глава США отметил, что они говорили о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным «с целью согласовать запросы и потребности Москвы и Киева».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова