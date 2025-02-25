Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Четыре страны ЕС не поддержали выделение крупнейшего пакета помощи Украине

Четыре страны ЕС не поддержали выделение крупнейшего пакета помощи Украине

Фото: iStock/Dovapi

Фото: iStock/Dovapi

Четыре страны Евросоюза отказались поддерживать выделение крупнейшего пакета военной помощи Украине на 20 миллиардов евро. Об этом сообщает Politico.
Данная субсидия подразумевает выделение столь крупной суммы за счет замороженных российских активов. Против этого предложения высказались Италия, Португалия, Испания и Венгрия. Первые три предложили найти другой путь финансирования пакета помощи. Представительства государств предположили, что деньги можно получить с помощью выпуска специальных еврооблигаций или исключения оборонных расходов при расчете дефицита национальных бюджетов.

При этом Франция и Германия пока не дали ответа по поводу выделения такой суммы на помощь Украине. Прибалтийские страны, а также Швеция, Дания, Польша и Чехия наоборот поддержали идею использования замороженных российских активов. Как отметил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, таким образом Еврозона может компенсировать отказ США продолжать финансировать Украину.

Читайте также:

Украина и США согласовали сделку по редкоземельным металлам после отказа от ряда требований

Журналист Чей Боуз заявил об утрате Зеленским контроля над властью

«Дележка шкуры неубитого медведя»: аналитик — о возможной сделке между ЕС и Киевом
#сша
#франция
#деньги
#помощь
#украина
#финансирование
#испания
#страны
#италия
#чехия
#германия
#ес
#венгрия
#швеция
Продюсер Рудченко: СБУ невзлюбила певца SHAMAN из-за его патриотизма
25 февраля 2025, 23:25

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

СБУ невзлюбила певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) из-за его патриотизма. Так считает продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
«SHAMAN, как артист, выбрал свою позицию и открыто о ней заявил, в отличие от некоторых сбежавших в свое время артистов, вот этих релокантов, которые долгое время отмалчивались, а потом со временем показали свое истинное лицо. SHAMAN же был правдив перед собой и перед народом», — пояснил продюсер в беседе с NEWS.ru.

По его словам, обвинения СБУ связаны с поездками певца в зону проведения спецоперации и выступлениями перед российскими бойцами, а также за его активную патриотическую позицию, что очень не нравится украинским спецслужбам.

Ранее стало известно, что СБУ вынесла заочное обвинение в отношении российского певца Ярослава Дронова за то, что в 2022 году SHAMAN записал видеообращение, в котором героизировал ВС РФ, а в 2023 году выступил с концертом в Херсонской области.

Читайте также:

СБУ заочно предъявила обвинения певцу SHAMAN

SHAMAN двумя словами ответил на обвинения СБУ

Певцова на Украине заочно приговорили к 10 годам тюрьмы — СБУ
#обвинение
#артист
#продюсер
#вс рф
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина и США согласовали сделку по редкоземельным металлам после отказа от ряда требований
Киев согласовал с США сделку по редкоземельным металлам без гарантий безопасности
25 февраля 2025, 23:07

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Киев и США пришли к соглашению в сделке по редкоземельным металлам без наличия там гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщает Financial Times.
«Киев согласился на условия сделки по минералам с Вашингтоном», — пишут в издании.

Украинская сторона приняла новые условия соглашения без наличия там гарантий безопасности. При этом Киев добился ряда изменений в американском документе, после чего была достигнута договоренность между двумя государствами.

Штаты отказались от 100% контроля над коммерческим фондом. Несмотря на это, Украина будет перечислять половину своих доходов от будущей монетизации своих полезных ископаемых в созданный фонд. Его средства будут направлены на инвестиционные проекты в самой Украине. Остальные пункты в документе будут урегулированы позднее. Договор вступит в силу после его подписания со стороны министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и Госсекретаря США Марко Рубио.

Читайте также:

Журналист Чей Боуз заявил об утрате Зеленским контроля над властью

ВСУ готовятся к отступлению с оккупированной территории Курской области

«Дележка шкуры неубитого медведя»: аналитик — о возможной сделке между ЕС и Киевом
#сша
#соглашения
#договор
#украина
#сделки
#проекты
#фонд
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ готовятся к отступлению с оккупированной территории Курской области
25 февраля 2025, 21:23

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинские войска готовятся к отступлению с оккупированных территорий Курской области. Об этом российские силовые структуры сообщили в беседе с РИА Новости.
По словам собеседника агентства, ВСУ из-за активной работы бойцов ВСУ столкнулись с серьёзными логистическими проблемами, в результате чего приняли решение отступать.

Отмечается, что украинские военные прозвали трассу из Юнаковки Сумской области Украины в Суджу Курской области, над которой российские бойцы установили огневой контроль, «дорогой смерти».

Также уточняется, что ранее ВСУ могли производить замену подразделений численностью до одного батальона (до 500 бойцов). Теперь же ротация производится до роты, то есть, до 100 человек. При этом в потерями 15-20%.

Читайте также:

«Дорога смерти»: Силовики рассказали о том, как прозвали в ВСУ трассу из Юнаковки в Суджу

СБУ заочно предъявила обвинения певцу SHAMAN

Окружение ВСУ в Курской области, штурмы Алексеевки и удар по украинским войскам в Херсоне: последние новости СВО
#военные
#дорога
#контроль
#сво
#всу
#удар
#вс рф
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Журналист Чей Боуз заявил об утрате Зеленским контроля над властью
25 февраля 2025, 17:55

Фото: istockphoto/DmyTo

Украинский президент Владимир Зеленский постепенно теряет контроль над властью. Об этом заявил независимый ирландский журналист Чей Боуз.
В своём посте, опубликованном в социальной сети Х (бывший Twitter), он назвал главу киевского режима «диктатором» и указал, что даже прежде лояльные по отношению к Зеленскому средства массовой информации теперь ополчились на него.

«Диктатор теряет контроль над властью. Даже ранее лояльные СМИ в Киеве ополчились на него. Как и зависимый парламент», — написал Боуз.

Ирландский журналист также подчеркнул, что украинские войска продолжают отступление на фронте, что не добавляет Зеленскому популярности, как в среде военных, так и среди гражданских чиновников, политиков и парламентариев.

Ранее стало известно, что во вторник, 25 февраля, Верховная рада только со второй попытки собрала необходимое количество голосов, чтобы утвердить постановление о продолжении полномочий Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Сообщается, что на заседании парламента Украины присутствовали еврокомиссары и представители многих европейских стран.

Читайте также:

«Дележка шкуры неубитого медведя»: аналитик — о возможной сделке между ЕС и Киевом

Politico: Инициатива Каллас о помощи Киеву выявила признаки раскола в Евросоюзе

В Раде попытаются снова восстановить легитимность Зеленского
#журналист
#сми
#контроль
#twitter
#парламент
#зеленский
#верховная рада
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Дорога смерти»: Силовики рассказали о том, как прозвали в ВСУ трассу из Юнаковки в Суджу
Силовики рассказали о прозвании ВСУ трассы Юнаковки в Суджу «дорогой смерти»
25 февраля 2025, 17:41

Фото: istockphoto/MikeMareen

Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) прозвали между собой трассу из Юнаковки в Сумской области в Суджу «дорогой смерти». Такое название прифронтовая коммуникация получила после того, как её взяли под свой огневой контроль российские войска.
Об этом корреспонденту РИА Новости рассказали в силовых структурах. После того, как трасса стала легко простреливаться из ручного стрелкового оружия, а то и попадать под обстрелы российской артиллерии, у войск противника начались огромные проблемы с логистикой и ротацией частей, пояснили силовики. Военные из группировки войск «Север» теперь держат этот путь снабжения ВСУ под постоянным огневым контролем.

После установления контроля ВС РФ над основной трассой подвоза из Юнаковки на Украине в Суджу на территории Курской и активной работы по ней российских военных украинские войска на территории российского региона остаются без боеприпасов и продовольствия. Эта трасса грозит стать «дорогой смерти» не только для тех, кто пытался по ней проехать, но и для тех, кого с помощью этой рокады снабжали продуктами, патронами и снарядами.

Читайте также:

Многодетный отец из Зеленодольска во второй раз отправился на СВО

«Цели удара достигнуты»: ВС РФ ударили по военным аэродромам Украины

Окружение ВСУ в Курской области, штурмы Алексеевки и удар по украинским войскам в Херсоне: последние новости СВО
#военные
#трасса
#новости
#всу
#вс рф
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате