Четыре страны ЕС не поддержали выделение крупнейшего пакета помощи Украине

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Четыре страны Евросоюза отказались поддерживать выделение крупнейшего пакета военной помощи Украине на 20 миллиардов евро. Об этом сообщает Politico.
Данная субсидия подразумевает выделение столь крупной суммы за счет замороженных российских активов. Против этого предложения высказались Италия, Португалия, Испания и Венгрия. Первые три предложили найти другой путь финансирования пакета помощи. Представительства государств предположили, что деньги можно получить с помощью выпуска специальных еврооблигаций или исключения оборонных расходов при расчете дефицита национальных бюджетов.
При этом Франция и Германия пока не дали ответа по поводу выделения такой суммы на помощь Украине. Прибалтийские страны, а также Швеция, Дания, Польша и Чехия наоборот поддержали идею использования замороженных российских активов. Как отметил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, таким образом Еврозона может компенсировать отказ США продолжать финансировать Украину.
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При этом Франция и Германия пока не дали ответа по поводу выделения такой суммы на помощь Украине. Прибалтийские страны, а также Швеция, Дания, Польша и Чехия наоборот поддержали идею использования замороженных российских активов. Как отметил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, таким образом Еврозона может компенсировать отказ США продолжать финансировать Украину.
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Иван Мусатов