Украина и США согласовали сделку по редкоземельным металлам после отказа от ряда требований

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Киев и США пришли к соглашению в сделке по редкоземельным металлам без наличия там гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщает Financial Times.
«Киев согласился на условия сделки по минералам с Вашингтоном», — пишут в издании.
Украинская сторона приняла новые условия соглашения без наличия там гарантий безопасности. При этом Киев добился ряда изменений в американском документе, после чего была достигнута договоренность между двумя государствами.
Штаты отказались от 100% контроля над коммерческим фондом. Несмотря на это, Украина будет перечислять половину своих доходов от будущей монетизации своих полезных ископаемых в созданный фонд. Его средства будут направлены на инвестиционные проекты в самой Украине. Остальные пункты в документе будут урегулированы позднее. Договор вступит в силу после его подписания со стороны министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и Госсекретаря США Марко Рубио.
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