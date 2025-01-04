Второй за сутки беспилотник сбили в Ленинградской области

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В районе Лужской губы Финского залива сбили второй за сутки беспилотник. Он двигался через Псковскую область, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.
Отмечается, что дежурными средствами противовоздушной обороны в Ленобласти сбит второй дрон. В результате работы системы по ликвидации объекта разрушений не обнаружено, пострадавших нет.
Также губернатор поблагодарил военных за чёткую и слаженную работу в борьбе с БПЛА.
Ранее в этот день Дрозденко также сообщал об уничтожении украинского беспилотника в районе Лужской губы в Финском заливе.
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Также губернатор поблагодарил военных за чёткую и слаженную работу в борьбе с БПЛА.
Ранее в этот день Дрозденко также сообщал об уничтожении украинского беспилотника в районе Лужской губы в Финском заливе.
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Анастасия Чинкова