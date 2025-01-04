Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Второй за сутки беспилотник сбили в Ленинградской области

Второй за сутки беспилотник сбили в Ленинградской области

Дрозденко: второй украинский беспилотник сбили в районе Лужской губы
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

В районе Лужской губы Финского залива сбили второй за сутки беспилотник. Он двигался через Псковскую область, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.
Отмечается, что дежурными средствами противовоздушной обороны в Ленобласти сбит второй дрон. В результате работы системы по ликвидации объекта разрушений не обнаружено, пострадавших нет.

Также губернатор поблагодарил военных за чёткую и слаженную работу в борьбе с БПЛА.



Ранее в этот день Дрозденко также сообщал об уничтожении украинского беспилотника в районе Лужской губы в Финском заливе.

Читайте также:

Дрозденко: в Ленинградской области уничтожен беспилотник

В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников

Штурмы под Суджей, контратаки в Курской области, зачистка Курахово от ВСУ: последние новости СВО
#беспилотник
#ленинградская область
#пво
#украина
#атака
#губернатор
#бпла
#сво
#всу
#минобороны
Илон Маск прокомментировал бой на ножах российского штурмовика и бойца ВСУ
04 января 2025, 10:01

Фото: istockphoto/Grandfailure

Американский предприниматель и изобретатель, будущий член администрации президента США Дональда Трампа Илон Маск прокомментировал смертельную схватку на ножах между штурмовиком из Якутии с позывным Тута и украинским солдатом. Эксцентричный миллиардер сказал, что у него в спальне в стену «на всякий случай» вмонтирован траншейный нож времён Первой мировой войны.
Об этом владелец компаний SpaceX и Tesla написал на своей странице в социальной сети X. По словам Маска, в ближнем бою такое оружие намного полезнее, чем автомат или пистолет.

Ранее в интернете разошлось видео, заснятое нашлемной камерой украинского солдата. На ней запечатлена его отчаянная рукопашная схватка с российским штурмовиком. Побеждённый в этом ножевом бою украинец просит российского бойца оставить его и дать умереть. Тот выполняет просьбу поверженного противника. После этого военнослужащий ВСУ подрывает себя гранатой.

Штурмовика ВС РФ из Якутии с позывным Тута зовут Андрей Григорьев. Он служит в 39-й бригаде Вооружённых сил РФ. Рассказывая о поединке, он отметил, что они с украинцем оба понимали, что схватка в любом случае закончится смертью одного из них. По словам российского бойца, в том же бою солдат ВСУ ранее убил его друга.

Бой произошёл в районе населённого пункта Трудовое в Донецкой Народной Республике. Там украинские войска пытались контратаковать.

Читайте также:

Штурмовик ВС РФ Григорьев раскрыл новые детали ножевого боя с ВСУ

Стало известно, кого еще устранил боец ВС РФ Григорьев после боя на ножах с ВСУ

Опубликовано полное видео боя на ножах бойца ВС РФ с боевиком ВСУ
#оружие
#видео
#пистолет
#маска
#всу
#вс рф
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Штурмы под Суджей, контратаки в Курской области, зачистка Курахово от ВСУ: последние новости СВО
04 января 2025, 09:47

Фото: istockphoto/IherPhoto

В Курском приграничье противник демонстрирует значительную активность. Ведутся ожесточённые бои, в ходе которых используются HIMARS для обстрела мирных жителей. На Купянском направлении ВСУ отступают в сторону Боровой, перемещаясь к Изюмскому району. О том, как складывается обстановка на других направлениях фронта расскажет «Радио 1».

Курское направление


В Курском приграничье бои продолжаются в восточной части населенного пункта Леонидово и в центре Александрии.

На Суджанском направлении ситуация сложная: российские войска наступают, в то время как украинские силы пытаются отразить атаки. Бои идут в районе Кругленького, ВС РФ продолжают продвижение от Леонидово.

Провал танков Abrams на Украине стал одним из самых значимых моментов 2024 года
Провал танков Abrams на Украине стал одним из самых значимых моментов 2024 года

Штурмовые действия также ведутся на подходах к Викторовке, при этом противник увеличил количество ракетных ударов по мирным населенным пунктам в тылу российских войск по всей области. ВСУ активно пытаются укрепить свои позиции, перебрасывая личный состав и проводя контратаки, эвакуации и ротации.

Отмечено использование дронов на оптоволоконной связи. Украинский блогер Шарий, находясь в Испании, сообщает о введении шести новых бригад в Суджу, которые могут направиться на Большое Солдатское. Согласно информации из Курска, военно-политический режим активизировал подготовку: ракетные атаки по Рыльску, Льгову и другим прифронтовым районам усилились. ВС РФ также готовятся к ответным действиям — авиация работает без перерыва.


Купянское направление


Вокруг города Купянск продолжаются интенсивные бои. Противник отступает в сторону Боровой, перемещаясь к Изюмскому району. ВС РФ осуществляют окружение Купянска с двух сторон.

Подразделения ВС РФ добились улучшения тактической позиции южнее Загрызово и в прилегающем лесном массиве, продвинувшись на 500 метров. Поддерживаемые артиллерией, войска ВС РФ успешно отразили две контратаки противника, в результате которых было уничтожено до 20 боевиков из 116-й и 28-й групп ВСУ.

В районе населённого пункта Надия подразделения ВС РФ продолжают демонстрировать успехи, отмечается продвижение и улучшение тактического положения на окраинах населённого пункта. По имеющимся данным, за сутки были уничтожены несколько позиций ВСУ.

Российские войска нанесли огневое поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Двуречная, Глушковка, Богуславка, Боровая, Надия, Торское и в Серебрянском лесничестве. Также было отражено пять контратак штурмовых групп ВСУ, в результате чего ликвидировано до 30 боевиков.


Кураховское направление


На Кураховском направлении продолжается работа по доочистке освобожденных территорий. Штурмовые группы ВС России продолжают сложные операции по выбиванию ВСУ из их опорных пунктов в районе Курахово, включая территорию Трубного завода и южные окрестности города.

Российские войска пытаются атаковать позиции противника на широком фронте к северу от реки Волчья, нанося удары по опорным пунктам ВСУ от Славянки до значительного объекта на севере от Шевченко. Военные России смогли зайти в Славянку и Петропавловку, что открывает перспективу выхода на рокадную трассу Т-0515, а также контроль над полями вплоть до границ с Днепропетровской областью.
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Запорожское направление


На Запорожском направлении бойцы ВС РФ ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе Орехова. Скрытно передвигающихся боевиков заметили расчеты БПЛА около 3–4 часов утра, после чего информация была передана операторам FPV-дронов, которые нанесли точный удар по лесополосе.

Российская армия продолжает наступление на Белогорье.

Краснолиманское направление


ВС РФ продолжают усилия по прорыву обороны ВСУ в районе Ивановки и Тернов. Противник надежно удерживает высоты вокруг Ивановки, откуда наносит урон и мешает наладить стабильную логистику в село.

Торецкое направление


В Дзержинске силы ВСУ постепенно отступают к западной окраине города. Бои здесь напряженные и изнурительные. Шахта «Торецкая» и прилегающий террикон остаются основными опорными пунктами противника. Существуют основания полагать, что российские войска контролируют городскую застройку.

ВС РФ продолжают наступление на север от Центрального рынка в сторону шахты 10 и шахты «Торецкая».
Российские «Искандеры» разнесли колонну РСЗО HIMARS ВСУ в Херсонской области
Российские «Искандеры» разнесли колонну РСЗО HIMARS ВСУ в Херсонской области

Покровское направление


Фронт у Красноармейска (Покровска) и его окрестностей также подвижен не в пользу ВСУ. Очень серьезная для них угроза – прорыв ВС России в село Зверево. Потеря позиций в нем открывает прямую и очень близкую дорогу к Красноармейску. Поэтому схватка за него будет очень серьезной. Противник закрепился на двух терриконах возле села. На этом участке они главенствующие высоты.

Также на Покровском направлении российские подразделения атакуют оборону врага в районе Нововасильевки-Успеновки.

ВСУ фактически потеряли контроль над Нововасильевкой, сейчас украинские части мешают ВС РФ закрепиться здесь, т.к после этого армия РФ атакует соседнюю Успеновку. Также идут попытки российского прорыва в тыл этой группировке на Новоалександровку. Где российские части вышли на последнюю линию обороны ВСУ перед Днепропетровской областью.

Читайте также:

В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников

Дрозденко: в Ленинградской области уничтожен беспилотник

Депутат Рады Дмитрук: похищенные военкомами ВСУ мужчины объявили голодовку
#военные
#курское направление
#бпла
#авиация
#контроль
#село
#всу
#вс рф
#минобороны
#сво
#сводкасво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников
Минобороны: За ночь над регионам России сбито 16 украинских БПЛА
04 января 2025, 09:08

Фото: istockphoto/rancho_runner

Киевский режим продолжает попытки террористических атак на города и объекты на территории России. Минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны сбили либо подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 16 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Наиболее массированной атаке подверглась Брянская область, уточнили в оборонном ведомстве. Там были уничтожены 10 беспилотников. Три БПЛА силы ПВО ликвидировали над территорией Смоленской области. Ещё по одному дрону российские ракетчики сбили над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.

В питерском аэропорту Пулково из-за угрозы атаки БПЛА дважды вводился план «Ковёр» — около полуночи и в 07:45 утра. В первый раз ограничения на приём вылет самолётов действовал около часа. Чуть позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о сбитом в районе Лужской губы украинском дроне.

Читайте также:

В аэропорту Пулково в Петербурге во второй раз за сутки введён план «Ковёр»

Дрозденко: в Ленинградской области уничтожен беспилотник

Хинштейн: мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области
#губернатор
#бпла
#план
#приём
#ограничения
#рф
#брянская область
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Беженец из ДНР: в Часовом Яре находились немецкие артиллеристы
04 января 2025, 06:45

Фото: iStock/huettenhoelscher

По словам беженца из Часового Яра Донецкой Народной Республики Валерия Дороша, в городе находились немецкие артиллеристы. Этим житель поделился с РИА Новости.
«Немцы были, кричали все время, у них там пушки стояли, они кричали «fire, fire» все время, когда стреляли… Все время они разговаривали на немецком, и им по рации на немецком все говорили», — рассказал Дорош.

При этом беженец уточнил, что натовские орудия располагали вблизи жилых домов. Солдаты перемещались на Hammer. Автомобиль также служил средством для перевозки вооружения. Дорош отметил, что никогда не видел такого оружия у солдат ВСУ.

Читайте также:

Риттер: бандеровцы из Украины представляют опасность для США

Возобновление поставок газа из РФ в Европу случится после наступления мира на Украине

Forbes: бой за Красноармейск в ДНР станет первым крупным сражением 2025 года
#солдаты
#днр
#всу
#вооружения
#рф
#беженцы
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Риттер: бандеровцы из Украины представляют опасность для США
04 января 2025, 05:51

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Часть беженцев из Украины, которые придерживаются бандеровской идеологии, представляют большую опасность для США. Об этом заявил экс-разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер в эфире YouTube-канала DDGeopolitics.
Как рассказал Риттер, в Элленвилле, штате Нью-Йорк, есть детский лагерь, где ведется тренировка будущих бандеровцев. На их месте он бы ввел спокойную жизнь с поддельными документами и храня оружие для определенного времени. Когда оно наступит, Риттер бы убил президента США из-за мести.

Напомним, что Степан Бандера являлся главой «Организации украинских националистов»*. На ее счету создание «Украинской повстанческой армии»*, которая сотрудничала с нацистами и воевала против советской армии во времена Великой Отечественной войны.

Читайте также:

Боец ВС РФ: ВСУ уничтожили дома и инфраструктуру перед уходом из Новооленовки

Forbes: бой за Красноармейск в ДНР станет первым крупным сражением 2025 года

Депутат Рады Дмитрук: похищенные военкомами ВСУ мужчины объявили голодовку

«Организация украинских националистов»* и «Украинская повстанческая армия»* признаны экстремистскими и запрещены в России.
#сша
#оружие
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Возобновление поставок газа из РФ в Европу случится после наступления мира на Украине
ТАСС: возобновление поставок газа из РФ в Европу случиться после мира на Украине
04 января 2025, 05:05

Фото: iStock/Cylonphoto

В случае урегулирования конфликта на Украине могут возобновиться поставки природного газа из России в Европу. Этим поделился с ТАСС американский эксперт, чье имя не разглашается.
«Пока не известно, будет ли воздержание Европы от использования российских энергоносителей институционализировано ЕС с согласия Германии, или завершение военных действий на Украине снимет остроту конфронтации между Россией и Западом и, таким образом, создаст политические условия для возобновления экспорта Москвой газа в Европу», — рассказал эксперт.

Эксперт объяснил, отказ Украины от продления сделки по транзиту газа говорит о скоординированных действиях Евросоюза, где постепенно пытаются прекратить прямой импорт природного сырья из РФ. При этом экономики стран ЕС, в особенности Германии, платят за это высокую цену.

Подобный способ отказаться от российского газа был сделан в спешном порядке. Эксперт отметил, что природный ресурс из России имеет ряд преимуществ в отношении конкурентов. Были выделены стоимость и географическая близость с РФ. Это сохраняет возможность возобновления транзита через Украину.

Читайте также:

На Западе оценили положение Киева после его отказа от транзита российского газа

ФРГ просит запустить «Северный поток» после ​остановки транзита газа через Украину

Словакия обвинила Зеленского в неблагодарности и саботаже из-за решения по газу
#эксперт
#ес
#рф
#газ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дрозденко: в Ленинградской области уничтожен беспилотник
04 января 2025, 03:12

Фото: iStock/aapsky

В Ленинградской области средства ПВО уничтожили беспилотник. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко в своем telegram-канале.
«В районе Лужской губы Финского залива был обнаружен БПЛА. Для противодействия использованы силы и средства ПВО Министерства обороны РФ. Беспилотник уничтожен», — говорится в сообщении.

Дрозденко отметил, что в результате происшествия разрушений и пострадавших нет. Беспилотник был обнаружен в районе Лужской губы Финского залива.

Напомним, что в ночь на 4 января была ограничена работа аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Приостановление рейсов действовало чуть больше часа.

Читайте также:

Антидроновый кот сбил лапой беспилотник ВСУ — видео

Хинштейн: мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области

Минобороны России показало огненный шторм на позициях ВСУ
#беспилотник
#бпла
#происшествия
#ленинградская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Forbes: бой за Красноармейск в ДНР станет первым крупным сражением 2025 года
04 января 2025, 02:37

Фото: iStock/Anna_Anikina

Битва за Красноармейск в Донецкой Народной Республике станет первым крупным сражением в 2025 году. Этим поделились в Forbes.
«Наибольшую угрозу на всем юго-восточном фланге фронта в настоящее время представляет оперативно-тактический прорыв россиян южнее Покровска ( русское название — Красноармейск). Это было бы зловещим развитием событий для украинцев в том, что может стать первым большим сражением 2025 года», — говорится в публикации издания.

Красноармейск является городом-крепостью. Его взятие может быть одной из главных целей российской армии, ведь прорыв на данном участке фронта должен стать решающим в конфликте. При этом в издании указывают на значительным перевес в силе, а именно потенциальное трехкратное преимущество ВС РФ в живой силе и технике.

Читайте также:

Депутат Рады Дмитрук: похищенные военкомами ВСУ мужчины объявили голодовку

Помочившийся на памятник в курской Судже Барткявичюс* лишился пальцев при взрыве

Минобороны России показало огненный шторм на позициях ВСУ
#всу
#вс рф
#днр
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Рады Дмитрук: похищенные военкомами ВСУ мужчины объявили голодовку
04 января 2025, 00:19

Фото: iStock/Olena_Z

По словам депутата Верховной рады Украины Артема Дмитрука, семеро мужчин, насильственно похищенных и удерживаемых работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата), объявили голодовку. Этим чиновник поделился в своем telegram-канале.
«В Измаиле Одесской области мужики, похищенные на улице ТЦК, объявили голодовку! Ребята, как они сами говорят, с болячками, служить не могут. Их насильно удерживают в спортзале ТЦК, угрожают уголовными делами» — написал Дмитрук, прикрепив видео о происшествии.

Депутат указал, что мужчины не пригодны для прохождения службы в связи с заболеваниями, о которых есть справки. Сначала они отказались ехать на фронт, после чего 2 января объявили голодовку. Сейчас судьба похищенных неизвестна.

Читайте также:

Помочившийся на памятник в курской Судже Барткявичюс* лишился пальцев при взрыве

Минобороны России показало огненный шторм на позициях ВСУ

Антидроновый кот сбил лапой беспилотник ВСУ — видео
#мужчины
#справки
#депутат
#всу
#верховная рада
#украина
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате