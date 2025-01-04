ПВО сбила третий за сутки беспилотник в Ленинградской области

Американский предприниматель и изобретатель, будущий член администрации президента США Дональда Трампа Илон Маск прокомментировал смертельную схватку на ножах между штурмовиком из Якутии с позывным Тута и украинским солдатом. Эксцентричный миллиардер сказал, что у него в спальне в стену «на всякий случай» вмонтирован траншейный нож времён Первой мировой войны.