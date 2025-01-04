ПВО сбила третий за сутки беспилотник в Ленинградской области

Фото: iStock/rancho_runner
Третий за сутки беспилотник сбили в Лужском районе Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.
Отмечается, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен третий украинский дрон в районе Лужской губы в Финском заливе. Обломки дрона упали в лесном массиве. На месте их падения работают оперативные службы.
Дрозденко подчеркнул, что средства ПВО продолжают мониторинг воздушного пространства.
Ранее в этот день губернатор дважды сообщал о ликвидации беспилотников. Первый дрон был сбит над Финским заливом, а второй – в Лужском районе – он направлялся через Псковскую область.
Читайте также:
Дрозденко: в Ленинградской области уничтожен беспилотник
Второй за сутки беспилотник сбили в Ленинградской области
В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников
Дрозденко подчеркнул, что средства ПВО продолжают мониторинг воздушного пространства.
Ранее в этот день губернатор дважды сообщал о ликвидации беспилотников. Первый дрон был сбит над Финским заливом, а второй – в Лужском районе – он направлялся через Псковскую область.
Читайте также:
Дрозденко: в Ленинградской области уничтожен беспилотник
Второй за сутки беспилотник сбили в Ленинградской области
В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников
Анастасия Чинкова