Российская актриса Светлана Ходченкова попала в базу украинского «Миротворца»*

05 июля 2025, 04:00

Светлана Ходченкова (Фото: Instagram** @svetlana_khodchenkova)

Российская актриса Светлана Ходченкова, которая сыграла с Владимиром Зеленским в фильмах «Любовь в большом городе» (2009) и «Служебный роман. Наше время» (2011), попала в базу украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.