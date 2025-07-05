Российская актриса Светлана Ходченкова попала в базу украинского «Миротворца»*
Российская актриса Светлана Ходченкова, которая сыграла с Владимиром Зеленским в фильмах «Любовь в большом городе» (2009) и «Служебный роман. Наше время» (2011), попала в базу украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.
Основанием для включения актрисы в реестр стали обвинения в якобы сознательном нарушении границы Украины с целью посещения Крыма, участии в «попытках оккупации республики» и ведении «незаконной коммерческой деятельности» в Крыму.
Сайт «Миротворец»* известен публикацией персональных данных людей, которых он объявляет «изменниками родины», включая журналистов (в том числе иностранных, аккредитованных в ДНР и ЛНР), ополченцев и гражданских лиц. После таких публикаций в адрес попавших в реестр лиц нередко поступали угрозы.
Примечательно, что режиссёр фильма «Служебный роман. Наше время» Сарик Андреасян также числится в базе украинского сайта. В начале июля выяснилось, что в список «Миротворца»* попал даже популярный среди молодежи блогер Влад Бумага.
*Сайт «Миротворец» признан экстремистским и запрещен в РФ
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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