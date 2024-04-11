Четверг 11 апреля стал чёрным днём для истории «Центрэнерго Украины»

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В «Центрэнерго Украины» заявили, что четверг 11 апреля стал «чёрным днём» в истории компании, так как после уничтожения Трипольской ТЭС в Киевской области она потеряла все свои вырабатывающие мощности.
«Черный день в истории «Центрэнерго». В результате сегодняшней массированной атаки уничтожена вся наша генерация. Полностью разрушена Трипольская ТЭС в Киевской области», — приводит агентство УНИАН сообщение энергокомпании.
Напомним, ранее председатель наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» Андрей Гота в комментарии «Интерфакс-Украина» заявлял, что на Трипольской ТЭС, которая была полностью уничтожена ночным ударом РФ, произошел мощный пожар в турбинном цехе.
Ранее в марте была полностью уничтожена Змиевская ТЭС в Харьковской области, а 25 июля 2022 года была захвачена Углегорская ТЭС в Донецкой области.
Таким образом, «Центрэнерго» потеряла 100% генерации.
Трипольская ТЭС — самая мощная теплоэлектростанция в Киевской области. После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС, Трипольская ТЭС была крупнейшим энергогенерирующим объектом в Киевской области. Она поставляла электроэнергию в Житомирскую, Киевскую и Черкасскую области.
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Элина Позднякова