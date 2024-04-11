Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Четверг 11 апреля стал чёрным днём для истории «Центрэнерго Украины»

Четверг 11 апреля стал чёрным днём для истории «Центрэнерго Украины»

Компания «Центрэнерго Украины» назвала четверг чёрным днём в своей истории
11 апреля 2024, 16:35
Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В «Центрэнерго Украины» заявили, что четверг 11 апреля стал «чёрным днём» в истории компании, так как после уничтожения Трипольской ТЭС в Киевской области она потеряла все свои вырабатывающие мощности.
«Черный день в истории «Центрэнерго». В результате сегодняшней массированной атаки уничтожена вся наша генерация. Полностью разрушена Трипольская ТЭС в Киевской области», — приводит агентство УНИАН сообщение энергокомпании.

Напомним, ранее председатель наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» Андрей Гота в комментарии «Интерфакс-Украина» заявлял, что на Трипольской ТЭС, которая была полностью уничтожена ночным ударом РФ, произошел мощный пожар в турбинном цехе.



Ранее в марте была полностью уничтожена Змиевская ТЭС в Харьковской области, а 25 июля 2022 года была захвачена Углегорская ТЭС в Донецкой области.

Таким образом, «Центрэнерго» потеряла 100% генерации.

Трипольская ТЭС — самая мощная теплоэлектростанция в Киевской области. После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС, Трипольская ТЭС была крупнейшим энергогенерирующим объектом в Киевской области. Она поставляла электроэнергию в Житомирскую, Киевскую и Черкасскую области.

Читайте также:

Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена

МО: Армия РФ в ответ на действия Киева ударила по объектам ТЭК Украины

ВС РФ уничтожили ТЭС под Киевом: куда еще долетели «Герани» и что потерял украинский олигарх
#пожар
#армия
#украина
#аэс
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США допустили организацию Трампом переговоров России и Украины
CNN: после переизбрания Трамп обратится к России и Украине и начнет переговоры
11 апреля 2024, 16:58

Фото: U.S. Government

В случае своего переизбрания на президентских выборах в ноябре 2024 года Дональд Трамп планирует обратиться к России и Украине с призывом начать мирные переговоры, сообщил телеканал CNN.
Источник, близкий к Трампу, заявил, что в случае его победы Трамп вероятно свяжется с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским соответственно, либо на следующий день после избрания, либо на следующий день после инаугурации, чтобы начать координацию переговоров.

Также по данным CNN, Трамп предполагает использовать военную помощь Украине в качестве политического инструмента для стимулирования переговорного процесса и достижения скорейшего урегулирования конфликта.

Читайте также:

«Нецелесообразно»: Трамп отказал Зеленскому в визите на Украину

Трамп в частной беседе заявил о своей способности завершить украинский конфликт

В США заявили, что Трамп не решит конфликт на Украине за 24 часа
#помощь
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы истинные цели высадки десанта ВСУ на Тендровской косе
Сенатор Кастюкевич назвал десант ВСУ на Тендровской косе «голливудом»
11 апреля 2024, 16:49

Фото: iStock/KaninRoman

Попытка высадки украинского десанта на Тендровскую косу — это «голливудский» эпизод, призванный оправдать вложения западный стран в ВСУ. С таким мнением выступил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, передает РИА Новости.
Он отметил, что российские военные сражаются за идеалы Родины и защиту граждан, в то время как украинцы — за деньги.

По мнению сенатора, любые провокации, подготовленные Британией или любой другой страной, направленные против России, обречены на провал.

11 апреля ФСБ предотвратила попытку высадки украинского спецназа на Тендровской косе в Херсонской области. В результате столкновения группа диверсантов была уничтожена, а один из их членов был взят в плен. Представители ведомства заявили, что подготовка этой операции была осуществлена при участии британских спецслужб.

Читайте также:

ФСБ показала кадры срыва спланированной Британией высадки ВСУ в Херсонской области

ВСУ атаковали машину сотрудника Каховской администрации в Херсонской области

ВСУ сбросили мину на ремонтную бригаду в Херсонской области, есть погибшие
#деньги
#подготовка
#военные
#фсб
#погибшие
#кадры
#операции
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полковник Клупов предположил возможную цель сбитых над Мордовией дронов
Полковник Клупов: Сбитые над Мордовией БПЛА целили в военные объекты в Казани
11 апреля 2024, 16:00

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Украинские беспилотные летательные аппараты, сбитые над территорией Республики Мордовия, летели в Казань. Их целью были военные объекты в столице Татарстана.
Такое мнение в разговоре с URA.ru высказал ветеран военной разведки, полковник Рустем Клупов. Ранее сообщалось о двух беспилотниках ВСУ, сбитых над Мордовией в ночь на 11 апреля. По прямой расстояние от Украины до этого российского региона, атакованного впервые, составляет около 700 километров.

Эксперт отметил, что если прочертить прямую линию от Украины через то место, где были сбиты БПЛА, то она через Мордовию упирается в Казань. Полковник напомнил, что столица Татарстана является одним из крупнейших центров военной промышленности. Там расположен вертолётный завод, производится электроника, есть несколько военных училищ и многие другие объекты, представляющие интерес для противника. Поэтому нет ничего удивительного, если конечной целью атаки украинских дронов была именно Казань, заключил военный разведчик.

Читайте также:

Впервые с начала СВО украинцы попытались атаковать Мордовию

Беспилотник ВСУ уничтожили в небе над Брянской областью

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
#эксперт
#завод
#бпла
#ветеран
#электроника
#столица
#казань
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военврач Федорченко рассказал об основных задачах медика на передовой
Военврач Федорченко: Оказываем помощь на месте
11 апреля 2024, 15:58

Фото: iStock/sergeyryzhov

Старший лейтенант медицинской службы 47-летний Андрей Федорченко, работающий ранее гражданским хирургом в городской больнице Новосибирска и служащий сейчас на Авдеевском направлении, рассказал об особенностях работы на передовой.
Так, он отметил, что основной его задачей является медицинское сопровождение выполнения боевой задачи подразделения.

«Оказание помощи на месте и в ходе дальнейшей эвакуации. Если надо идти вместе с подразделением в атаку, то так: всех раненых переворачиваем на живот, останавливаем кровотечение и двигаемся дальше. Если есть команда на эвакуацию — приступаем к ней. Если потребуется, я буду оказывать помощь независимо от того, украинец ранен или русский», — прокомментировал в беседе с RT Федорченко.

Он добавил, что при заболевании местных жителей, им также оказывают помощь.

До этого украинский военный рассказал, что простые солдаты ненавидят командование, поскольку то, что транслирует киевская власть, не имеет ничего общего с реальностью.

«Пять человек кинули на позицию: «Идите, не бойтесь, там наши». Они приходят, а там уже ваши. Их тут же в плен. Все ненавидят власть и командиров. Оружие старое. Не разрешают выносить убитых после боя», — приводит «Царьград» слова украинского военного.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ ликвидировали в Белогоровке в ДНР боевиков с шевронами радикальных исламистов, воевавших за ВСУ.

Читайте также:

В Белогоровке ликвидировали боевиков с шевронами радикальных исламистов

В США обеспокоены снижением возраста мобилизации на Украине

«Зеленский хочет денег»: военэсперт Кошкин объяснил, зачем ВСУ ударили по Мордовии
#помощь
#солдаты
#всу
#вс рф
#врач
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле прокомментировали заявления МИД Швейцарии по саммиту по Украине
Песков: в переговорах по Украине нельзя не учитывать геополитические изменения
11 апреля 2024, 15:57

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул необходимость учитывать геополитические изменения во время переговоров по украинскому вопросу, называя игнорирование этого фактора недальновидным, передает РИА Новости.
«Действительно, был согласован документ. Но за два года — кстати, почти ровно за два года — ситуация изменилась. И геополитическая реальность сильно отличается от того, что было в марте 2022 года. И не принимать это во внимание при любых переговорах было бы недальновидно», — отметил Песков.
Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине 15-16 июня недалеко от города Люцерн. По данным швейцарской газеты Temps, МИД страны не исключает, что на этой конференции в этом году будет рассматриваться проект мирного плана, который обсуждался в Стамбуле между Россией и Украиной в 2022 году.

Читайте также:

МИД Швейцарии призвал подумать, как пригласить Россию на саммит по Украине

Политолог Баширов объяснил бессмысленность саммита по Украине в Швейцарии

Россия не примет участие в саммите по Украине в Швейцарии, заявило посольство
#проект
#мид
#страны
#саммит
#швейцария
#песков
#посольство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Белогоровке ликвидировали боевиков с шевронами радикальных исламистов
11 апреля 2024, 15:54

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Бойцы ВС РФ ликвидировали в Белогоровке в ДНР боевиков с шевронами радикальных исламистов, воевавших за ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее помощник главы Чечни, командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что разведка зафиксировала иностранных наемников в районе Белогоровки.

«Взяли очередной опорник, группа, которая там была, сдаваться отказалась. Всех пришлось уничтожить. Там несколько человек были с шевронами, как у ИГИЛ*», — рассказал один из участников штурма.

На видео, попавшем в распоряжение РИА Новости, видно, что в захваченном российскими военными опорном пункте ВСУ лежат тела воевавших за ВСУ наёмников. Среди них оказался военный, на форме которого присутствовал шеврон с надписью на арабском «Нет Бога, кроме Аллаха наверху», а в центре изображена печать пророка Мухаммеда. Уточняется, что подобные знаки используют боевики группировок ИГИЛ*, «Аль-Каида»* и других исламистских организаций.

Читайте также:

Пленный спецназовец ВСУ рассказал о подготовке на базе Солсбери в Британии

Пресечена спланированная Британией высадка десанта на Тендровскую косу

Российские военные нанесли удар по румынским наёмникам ВСУ в Одесской области

* Запрещенная в России террористическая организация
#военные
#знаки
#видео
#человек
#новости
#всу
#удар
#тела
#разведка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Европе увидели начало подготовки НАТО к войне с Россией
Advance: отправка немецких солдат в Литву – признак подготовки НАТО к войне с Россией
11 апреля 2024, 15:27

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Германия начала переброску своих военных в Литву, нацеленную на обеспечение коллективной безопасности НАТО, сообщило хорватского издания Advance.
Россия интерпретирует это как подготовку к агрессии против себя. Ожидается, что к концу 2027 года в Литве будет размещено пять тысяч немецких военнослужащих. Лидеры Литвы назвали это «историческим событием», и не зря: это первый раз с окончания Второй мировой войны, когда Германия отправляет свои войска за пределы своих границ для постоянного размещения.

В рамках объяснения в НАТО это рассматривается как ответ на оборонные потребности, в результате чего создается архитектура обороны и сдерживания для предотвращения любых возможных агрессивных действий потенциального противника.

«Ни один потенциальный противник с востока не рискнет нарушать пятую статью договора НАТО», — заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.
Согласно этой статье, вооруженное нападение на одного из членов альянса равносильно атаке на всю НАТО, что влечет за собой мобилизацию ее сил для защиты.

Страны Балтии выражают беспокойство по поводу ситуации на Украине и опасаются возможного расширения конфликта. Тем не менее, автор статьи полагает, что у России недостаточно ресурсов и союзников для атаки на другие соседние территории, а также нет соответствующих планов на это.

Читайте также:

Финляндия рассмотрит варианты размещения войск НАТО

В НАТО отказались предоставлять доверие России в ходе переговоров по Украине

Стало известно о создании штаба НАТО в 140 километрах от российской границы
#россия
#нападение
#архитектура
#страны
#министр
#германия
#нато
#финляндия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ показала кадры срыва спланированной Британией высадки ВСУ в Херсонской области
11 апреля 2024, 15:20

Фото: iStock/irene_rebrova

Опубликована видеозапись, на которой видно, как российские спецслужбы совместно с Минобороны РФ пресекли высадку диверсантов ВСУ на Тендровскую косу, спланированную спецслужбами Великобритании. Запись опубликовало издание РИА Новости.
На кадрах видно, как по лодке с украинскими диверсантами наносится удар. Далее показано оружие, которое было изъято у бойцов ВСУ.

Сообщается, что один десантник ВСУ взят в плен, остальных удалось ликвидировать.



Прежде сообщалось, что сотрудник ФСБ рассказал о том, как Британия планирует украинские теракты. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В ФСБ указали на привлечение Киевом террористического подполья к преступлениям

ФСБ в Мариуполе задержала мужчину, взломавшего университетский сайт

ФСБ сообщила о разминировании границы ВСУ для отхода террористов
#оружие
#радио
#фсб
#всу
#британия
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США обеспокоены снижением возраста мобилизации на Украине
11 апреля 2024, 14:55

Фото: iSTock/Oleksander Bontei

Снижение возраста мобилизации на Украине может привести к уничтожению целого поколения молодых жителей страны, пишет The New York Times.
Как отмечает издание, Украина столкнулась с серьёзной проблемой в области демографии – в стране не хватает молодых мужчин. Поэтому Киеву надо найти баланс между противодействием «непрекращающемуся наступлению России путем увеличения численности войск» и риском уничтожения целого поколения.

По данным NYT, мужчины до 30 лет, составляющие костях ВСУ, являются частью самого малочисленного населения Украины. Это связано с тем, что в 1990-е годы в стране возникла «неуверенность в завтрашнем дне», заявляют авторы.

Газета ссылается на заместителя директора Института демографии Национальной академии наук Украины Александра Гладуна. Он указывает, что эта неуверенность «повлияла на репродуктивное поведение», а решение Зеленского о призыве мужчин в армию с 25 лет чревато дальнейшим сокращением этого небольшого поколения украинцев.

Читайте также:

«Страна.ua»: Закон об ужесточении мобилизации принят на Украине во втором чтении

«Два микроинсульта и травма головы»: Пленный боец ВСУ рассказал, как проходила мобилизация

Мобилизация на Украине должна вернуть домой 330 тыс. уставших бойцов ВСУ
#всу
#сша
#украина
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф