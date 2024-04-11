МО: Армия РФ в ответ на действия Киева ударила по объектам ТЭК Украины

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Вооружённые силы РФ нанесли мощный массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса в разных регионах Украины. Это стало ответом на попытки Киева причинить ущерб российской энергетике.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В сообщении уточняется, что удары были нанесены с использованием высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотных летательных аппаратов. Цели ударов были достигнуты. Все намеченные объекты поражены, добавили в российском оборонном ведомстве.
В Минобороны также уточнили, что разрушение, повреждение и нанесение ущерба объектам украинского топливно-энергетического комплекса неизбежно затруднит снабжение топливом подразделений ВСУ, а также переброску резервов в разные районы боевых действий.
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Александр Бойцов