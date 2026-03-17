Четверо подростков пострадали в результате удара ВСУ по Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали город Короча в Белгородской области, пострадали пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Один из БПЛА взорвался возле социального объекта, где находились несколько ребят. В результате четверо подростков и один 18-летний местный житель получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказали необходимую помощь на месте происшествия.
«В социальном объекте выбиты окна и посечен фасад. Кроме того, выбиты окна в трех квартирах двух МКД и в двух частных домах. Также осколками посечены шесть легковых автомобилей», — проинформировал Гладков.По словам губернатора, еще один беспилотник ударил по объекту торговли. У здания повреждены крыша, фасад и остекление.