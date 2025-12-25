Чиновник из Дагестана и двое общественников погибли в результате атаки ВСУ на гуманитарный конвой
В приграничной зоне при обстреле ВСУ гуманитарного конвоя, прибывшего из Дагестана, погибли три человека. Среди жертв оказался заместитель главы Шамильского района республики Магомеднаби Гаджиев. Об этом в своем блоге сообщил глава региона Сергей Меликов.
Он уточнил, что два грузовика осуществляли перевозку гуманитарной помощи. По словам Меликова, в настоящий момент известно, что один из них остановился на ремонт по пути следования, что позволило избежать жертв среди части людей в результате обстрела.
Второй грузовик и легковой автомобиль подверглись ударам беспилотников ВСУ. В результате атаки погибли заместитель главы района Дагестана, откуда отправлялся груз, а также двое членов общественной организации «Самооборона» — Али и Мурад, как сообщил глава региона.
Еще один участник событий — общественник Шамиль — был ранен и доставлен в медицинское учреждение.
