Чиновник из Дагестана и двое общественников погибли в результате атаки ВСУ на гуманитарный конвой

25 декабря 2025, 10:16

Меликов: Замглавы района в Дагестане и еще два человека погибли в приграничье

Фото: iStock/Motortion

В приграничной зоне при обстреле ВСУ гуманитарного конвоя, прибывшего из Дагестана, погибли три человека. Среди жертв оказался заместитель главы Шамильского района республики Магомеднаби Гаджиев. Об этом в своем блоге сообщил глава региона Сергей Меликов.