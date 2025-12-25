ВСУ подтянули американские гаубицы M777 под Красный Лиман
Украинские военные перебросили американские 155-миллиметровые гаубицы M777 в район Красного Лимана. Об этом пишет РИА Новости.
Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что артиллерийское подразделение ВСУ разместилось в населённом пункте Маяки, готовясь к активным действиям. По его словам, западная артиллерия выполняет функции дежурных огневых средств и наносит удары по целям в Красном Лимане и его окрестностях. Основное внимание артиллеристы уделяют разрушению зданий и гражданской инфраструктуры города.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: