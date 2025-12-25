ВС РФ ликвидировали несколько командиров ВСУ под Павловкой
Российские силы нанесли удар по 103-й бригаде территориальной обороны Украины в районе Павловки, Сумская область. Об этом пишет РИА Новости.
В результате операции ликвидировали нескольких командиров и зафиксировали большие потери среди личного состава.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
