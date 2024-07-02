Чиновники США и ЕС выступили за отмену ограничений на удары по России

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Ряд западных чиновников выступили за отмену ограничений на удары по территории РФ, об этом сообщает Defense News.
«Группа чиновников в США и за рубежом выступила за отмену оставшихся ограничений», — уточняется в сообщении издания.
В статье отметили, что эту позицию разделяет и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
С начала специальной военной операции западные союзники щедро снабжают украинскую армию своим вооружением. Однако ранее Запад уточнял, что это оружие может быть задействовано только на поле боевых действий, но никак не для ударов по территории РФ, сейчас же эти ограничения предлагается снять.
В России, в свою очередь, неоднократно отмечали, что удары западным оружием по российским регионам будет рассматриваться как прямая агрессия со стороны стран-поставщиков этого оружия.
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