Кабмин РФ поддержал проект о передаче конфискованного оружия в зону СВО

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Правительство РФ поддержало законопроект об упрощении процедуры передачи в зону СВО конфискованного, добровольно сданного и невостребованного оружия. Об этом со ссылкой на текст документа сообщает ТАСС. Согласно инициативе, оружие и боеприпасы, которые по закону подлежат уничтожению, могут передаваться в пользование Росгвардии или передаваться государственным военизированным организациям.
Порядок передачи конфискованного оружия, в том числе в зону СВО, позднее установит правительство РФ. По данным издания, решение об отправке будет принимать Минобороны.
Ранее авторы инициативы заявляли, что конфискованные и добровольно переданные оружие и патроны, согласно закону, уничтожает Росгвардия, хотя они часто является исправными и пригодными к использованию. Для того, чтобы можно было с пользой применять вооружение, нужно разрешить вопрос с его обращением в собственность России.
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