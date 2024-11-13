Чиновницу, назвавшую бойцов СВО мошенниками и убийцами, уволили в Сочи

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В Сочи уволили специалиста департамента городского хозяйства и замначальника отдела бухучета и экономического планирования города Любовь Гашкову после того, как она на встрече с жителями назвала участников СВО убийцами, сидельцами и мошенниками, об этом сообщили в местной мэрии.
В мэрии отметили, что Гашкова вообще не должна была встречаться с людьми. В настоящее время женщина уже уволена с занимаемой должности.
Сама же чиновница заявляет, что в Сеть попал «выгодный кусок» из часового сбора с соседями.
Накануне в Сети появилась скандальная видеозапись, на которой стоящая спиной к снимающему Гашкова называет маму одной жительницы обезьяной. Затем она нелестно высказывается об участниках боевых действий. По ее словам, в на СВО находятся «убийцы сидельцы и мошенники».
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Сама же чиновница заявляет, что в Сеть попал «выгодный кусок» из часового сбора с соседями.
Накануне в Сети появилась скандальная видеозапись, на которой стоящая спиной к снимающему Гашкова называет маму одной жительницы обезьяной. Затем она нелестно высказывается об участниках боевых действий. По ее словам, в на СВО находятся «убийцы сидельцы и мошенники».
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Элина Позднякова