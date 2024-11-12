Участнику СВО не дали выплату за ранение в Тюменской области

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В Тюменской области раненый боец СВО не получил выплату за ранение, поскольку отсутствовало подтверждение факта, что он проживал в регионе на тот момент, когда получил травму. Об этом пишет URA.RU, ссылаясь на региональную объединенную пресс-службу судов.
«Мужчина родился, проживал и имел регистрацию на территории Бердюжского района с 2000 года по конец января 2022-го, после чего зарегистрировался в Ингушетии, но продолжал жить в Тюменской области. В марте 2024-го он убыл на СВО, и спустя два месяца получил ранение. Однако в выплате в отделе соцзащиты ему отказали, так как не был подтвержден факт проживания в регионе на дату получения ранения», — пояснил собеседник журналистам.В результате 24-летний военный обратился в суд, где доказал свое право на выплату.
Ранее была опубликована видеозапись подрыва боевиками ВСУ Терновской дамбы Кураховского водохранилища.
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