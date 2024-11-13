Под Новосибирском произошел инцидент с массовым побегом военнослужащих

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Под Новосибирском сбежали 10 военнослужащих. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Коченевского района Евгений Антипов.
По его словам, военная часть расположена в рабочем поселке Коченево. Он отметил, что сбежавшие ранее уже имели опыт самовольного ухода из части.
Согласно информации от регионального МВД, большинство дезертиров уже задержаны. При этом правоохранительные органы уточнили, что сбежавшие не совершали других противоправных действий на территории района. В чате местных жителей Коченево представитель полиции сообщил, что сбежавшие не имеют при себе оружия.
Ранее сообщалось, что в Курской области возлюбленные устроили побег из исправительного центра. Михаил и Кристина попали в исправительное учреждение по разным причинам. Он – за попытку грабежа, а она – за убийство. Через 30 дней беглецов задержали в Курчатове.
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«Самовольно покинули расположение части 10 человек из категории ранее самовольно покинувших часть», — написал он.
Согласно информации от регионального МВД, большинство дезертиров уже задержаны. При этом правоохранительные органы уточнили, что сбежавшие не совершали других противоправных действий на территории района. В чате местных жителей Коченево представитель полиции сообщил, что сбежавшие не имеют при себе оружия.
Ранее сообщалось, что в Курской области возлюбленные устроили побег из исправительного центра. Михаил и Кристина попали в исправительное учреждение по разным причинам. Он – за попытку грабежа, а она – за убийство. Через 30 дней беглецов задержали в Курчатове.
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Дарья Осипова