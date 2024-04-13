ВСУ атаковали автовокзал в Луганске

Фото: iStock/bpawesome
Украинские войска атаковали автовокзал в Луганске. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что было зафиксировано два прилёта.
Вероятно, удар был нанесён из РСЗО HIMARS. Сообщается о трёх пострадавших.
Местные жители сообщили, что видели две ракеты над Луганском, которые пролетели на крайне низкой высоте. После этого прозвучали взрывы. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Mash, виден столб дыма, который появился сразу же после этих взрывов.
Официальное подтверждение обстрела пока не поступало.
Читайте также:
Британский генерал Бэрронс предрёк поражение Украины в 2024 году
NBC: наступление ВС РФ и проблемы с помощью от США приближают поражение Украины
«А вдруг ноги пристегнешь?»: Пограничник отказался выпускать безногого инвалида из Украины
Вероятно, удар был нанесён из РСЗО HIMARS. Сообщается о трёх пострадавших.
Местные жители сообщили, что видели две ракеты над Луганском, которые пролетели на крайне низкой высоте. После этого прозвучали взрывы. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Mash, виден столб дыма, который появился сразу же после этих взрывов.
Официальное подтверждение обстрела пока не поступало.
Читайте также:
Британский генерал Бэрронс предрёк поражение Украины в 2024 году
NBC: наступление ВС РФ и проблемы с помощью от США приближают поражение Украины
«А вдруг ноги пристегнешь?»: Пограничник отказался выпускать безногого инвалида из Украины
Анастасия Чинкова