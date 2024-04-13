ВСУ ударили по машиностроительному заводу в Луганске ракетами Storm Shadow

Фото: iStock/allanswart
Украинские войска ударили крылатыми ракетами Storm Shadow по машиностроительному заводу в Луганске. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее сообщалось, что местные жители видели в небе две ракеты, которые летели на крайне низкой высоте. Затем прогремели взрывы, поднялся столб густого дыма.
По предварительным данным, одна из ракет ударила в районе луганского автовокзала. Вторая же попала в машиностроительный завод.
По словам Пасечника, в завод ударили сразу несколько ракет. Власти региона планировали в ближайшее время запустить на нём производство, но украинские войска своим ударом разрушили здания, поэтому реализовать этот план не удастся.
Читайте также:
ВСУ атаковали автовокзал в Луганске
«До Днепра»: В ВСУ начали рассчитывать, какие территории потеряют в ближайшее время
Британский генерал Бэрронс предрёк поражение Украины в 2024 году
По предварительным данным, одна из ракет ударила в районе луганского автовокзала. Вторая же попала в машиностроительный завод.
По словам Пасечника, в завод ударили сразу несколько ракет. Власти региона планировали в ближайшее время запустить на нём производство, но украинские войска своим ударом разрушили здания, поэтому реализовать этот план не удастся.
Читайте также:
ВСУ атаковали автовокзал в Луганске
«До Днепра»: В ВСУ начали рассчитывать, какие территории потеряют в ближайшее время
Британский генерал Бэрронс предрёк поражение Украины в 2024 году
Анастасия Чинкова