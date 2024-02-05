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Все больше сообщений из зоны спецоперации указывает на катастрофу в рядах ВСУ по всей линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис.
«Мы получаем все больше и больше сообщений от источников на Украине, которые свидетельствуют о том, что ситуация на линии фронта становится все более отчаянной. ВСУ истощены, растет деморализация, а потери исключительно высоки», - заявил Меркурис на своем YouTube-канале.
Он объяснил это тем, что украинские военные находятся в меньшинстве по сравнению с армией России по всем направлениям на линии боевого соприкосновения. Эксперт также обратил внимание на материалы западных СМИ, которые, ссылаясь на солдат ВСУ, рассказывают о больших потерях в рядах украинской армии.
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Элина Позднякова