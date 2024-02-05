«Они боятся»: В Германии рассказали о ночном кошмаре украинских солдат

Российские штурмовики сумели произвести атаку и закрепиться на северо-востоке Авдеевки. Компенсировать огневую мощь ВС РФ украинским силам удается за счет большого количества дронов, которые одновременно поднимаются в небо для отражения атак. Какое оружие российские военные впервые применили на фронте, и где им удалось достичь тактического успеха, читайте в материале «Радио 1».