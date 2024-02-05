«Они боятся»: В Германии рассказали о ночном кошмаре украинских солдат

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Украинские военные боятся, что командование примет решение о старте нового наступления летом 2024 года, об этом пишет немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.
«Украинские солдаты, с которыми я разговаривал, уже опасаются возможности получить еще один приказ о контрнаступлении следующим летом, потому что они знают, чем это обернется в нынешних обстоятельствах. Как и в прошлом году», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Репке.
По его словам, ни один здравомыслящий эксперт не видит возможности сценария, при котором Вооружённые силы Украины могли вернуть утраченные территории. Репке отметил, что российская армия, очевидно, сильнее украинском. По его мнению, Киев уже проигрывает в этом конфликте.
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Евгения Парфентьева