Новости СВО: ВС РФ впервые применили авиаракету, ВСУ поднимают в небо сотни дронов

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Российские штурмовики сумели произвести атаку и закрепиться на северо-востоке Авдеевки. Компенсировать огневую мощь ВС РФ украинским силам удается за счет большого количества дронов, которые одновременно поднимаются в небо для отражения атак. Какое оружие российские военные впервые применили на фронте, и где им удалось достичь тактического успеха, читайте в материале «Радио 1».
Авдеевское направление
Военный корреспондент Александр Коц в своем телеграм-канале сообщил, что ВС РФ закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки.
«Российские штурмовики, пользуясь пасмурной погодой, вошли в город с северо-востока, со стороны Авдеевского карьера. Они обошли украинские боевые порядки и закрепились в застройке. Это означает, что до основной логистической артерии ВСУ остаются сотни метров», - сообщает военкор.
В зоне СВО впервые заметили американский танк Abrams
На фоне продвижения ВС РФ, на украинском телевидении демонстрируется танк «Абрамс», который якобы движется в сторону Авдеевки. Авторы телеграм-канала «Два майора» пишут, что подобные кадры выходят в эфир для поднятия боевого духа, тогда как ВСУ сами оценивают ситуацию, как критическую.
Угледарское направление
Российские военнослужащие перешли в наступление на Угледарском направлении в районе Золотой Нивы, сообщает портал «WarGonzо». Под постоянным огневым контролем ВС РФ позиции ВСУ в Полтавке, Ровнополе, Старомайорском, Урожайном, Пречистовке, Угледаре. Артиллерия ВСУ наносит удары по местам дислокации ВС РФ в Приютном, Заветном Желании, Новодонецком и Павловке.
Краснолиманское направление
Продвижение российских войск зафиксировано на Краснолиманском направлении: ВС РФ взяли под контроль ключевые высоты между Ямполовкой и Тёрнами. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.
Запорожское направление
ВС РФ продвинулись юго-восточнее села Работино при поддержке артиллерии. Местность, на которую вышли военные - открытая, поэтому о закреплении на этом участке говорить преждевременно. В Пятихатках, Белогорье, Гуляйполе и Малиновке ВСУ находятся под ударами ВС РФ. Российские позиции под огнем противника в Копанях, Новопрокоповке, Вербовом, Новофёдоровке и Марфополе.
ВСУ поднимают в воздух сотни дронов, которые затрудняют работу российских операторов БПЛА на этом направлении.
Херсонское направление
Авиация ВС РФ наносит удары по подвалам, в которых укрываются ВСУ. Контрбатарейная борьба с применением барражирующих боеприпасов зафиксирована на правом берегу Днепра. Впервые в зоне проведения СВО российские бойцы применили высокоточную авиаракету «Гром-1», сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По данным канала, новое оружие поразило военные цели в занятой ВСУ части Херсонской области.
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Донецкое направление
Российские войска продолжают штурмовать Новомихайловку с южного и северного направлений. ВСУ оказались полуокружены. При поддержке средств дальнего поражения ВС РФ атаковали у Георгиевки, Красногоровки и Первомайского.
Бахмутское направление
ВС РФ атаковали Богдановку и стремятся перехватить инициативу на высотах северо-западнее Клещеевки. ВСУ под плотным обстрелом ВС РФ находятся в Андреевке, Ивановском, Григоровке, Выемке и Верхнекаменском.
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