До 30 человек возросло число пострадавших при обстреле в Белгороде

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Возросло число пострадавших при массированном ударе украинской армии по центру Белгорода. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что в результате обстрела ВСУ пострадавшими числятся 30 человек.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при обстреле в городе погибли двое детей. В настоящее время опасность сохраняется, была включена сирена ракетной опасности, жителей призвали спуститься в убежища.
Очевидцы сообщают, что в центре города стоят повреждённые автомобили, лежат стёкла и обрушившиеся части обшивки зданий.
Также отмечалось, что несколько украинских снарядов попали в жилые массивы.
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Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при обстреле в городе погибли двое детей. В настоящее время опасность сохраняется, была включена сирена ракетной опасности, жителей призвали спуститься в убежища.
Также отмечалось, что несколько украинских снарядов попали в жилые массивы.
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Анастасия Чинкова