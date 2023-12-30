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До 30 человек возросло число пострадавших при обстреле в Белгороде

«112»: при обстреле в Белгороде пострадали 30 человек
30 декабря 2023, 16:14
Фото: iStock/Ivan Murauyou

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Возросло число пострадавших при массированном ударе украинской армии по центру Белгорода. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что в результате обстрела ВСУ пострадавшими числятся 30 человек.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при обстреле в городе погибли двое детей. В настоящее время опасность сохраняется, была включена сирена ракетной опасности, жителей призвали спуститься в убежища.


Очевидцы сообщают, что в центре города стоят повреждённые автомобили, лежат стёкла и обрушившиеся части обшивки зданий.

Также отмечалось, что несколько украинских снарядов попали в жилые массивы.

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Один из украинских снарядов угодил в здание БГТУ
30 декабря 2023, 16:14

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

Во время обстрела ВСУ одна из ракет попала в здание Белгородского государственного технологического университета (БГТУ). К счастью, в это время студентов на занятиях не было.
Здание вуза получило серьёзные повреждения, передаёт телеграм-канал Readovka. Выбиты стёкла, в одной из стен зияет огромная дыра. Сообщается, что это первый прилёт в этот район города. В Белгороде продолжает звучать сигнал воздушной тревоги. Власти обращаются к горожанам с просьбой не покидать укрытия, сообщая, что опасность ещё сохраняется.

Во время ударов по центру Белгорода пострадали 40 человек. На данный момент известно о пяти погибших, в том числе двух детях. Жертв обстрела может оказаться больше, информация по ним пока ещё в стадии уточнения.

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Количество погибших в результате обстрела Белгорода возросло до пяти человек
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#здание
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#белгород
#обстрел
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В Белгороде запустили сирену ракетной опасности
Гладков: в Белгороде сохраняется опасность, жители спускаются в укрытия
30 декабря 2023, 16:06

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, жители спускаются в укрытия. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он сообщил, что в городе по-прежнему сохраняется нестабильная, опасная ситуация, поэтому была приведена в действие система оповещения о ракетной опасности.

Ранее глава Белгородской области сообщал, что украинские военные нанесли массированные удары по центру Белгорода, несколько снарядов попали в жилые массивы, в результате чего погибли двое детей, несколько людей числятся пострадавшими.

Также сообщается, что возросло число погибших в результате обстрела в центре Белгорода. В настоящее время известно о пяти несчастных случаях.

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#белгород
#вячеслав гладков
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#всу
#ракета
#обстрел
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«Россия их примет»: на Украине нашли альтернативы переговорам
Советник офиса Зеленского Подоляк: Украина выдвинет ультиматум России
30 декабря 2023, 15:56

Фото: iStock/Diy13

Украина вместо проведения переговоров намерена выдвинуть России ультиматум. Об этом сообщил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк в ходе интервью журналистке Наталье Мосейчук.
По его словам, Украина категорически отказывается от проведения переговоров. Однако будут выдвинуты ультимативные требования к России, которая обязательно их примет.

Советник Владимира Зеленского неоднократно выражал позицию о том, что украинские власти выступают против любого сценария прекращения боевых действий, поскольку каждый из них будет означать победу России.

При этом в России постоянно заявляют о готовности к проведению мирных переговоров.

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Двое детей погибли при обстреле ВСУ Белгорода
Губернатор Гладков: двое детей погибли при обстреле ВСУ Белгорода
30 декабря 2023, 15:21

Фото: iStock/RamonCast

Украинские военные произвели удар по центру Белгорода, в результате чего погибли дети. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, из-за украинского удара погибли двое детей, также есть несколько пострадавших.

Гладков уточнил, что несколько снарядов упали в жилом секторе.

Губернатор пообещал держать жителей в курсе происходящих событий и позже сообщить о подробностях данного случая.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в результате обстрела ВСУ погиб ребёнок 2014 года рождения. Глава региона выразил соболезнования семье погибшего.

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#белгород
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#украина
#россия
#обстрел
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Стали известны последствия поражения военных складов и аэродромов ВСУ
Военный эксперт Дандыкин: коммуникации ВСУ были нарушены ударами ВС РФ
30 декабря 2023, 14:41

Фото: iStock/aapsky

Поражение российскими военными украинских складов с западными ракетами большой дальности Storm Shadow и SCALP негативно скажется на ВСУ. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По его словам, в результате ударов ВС РФ по критическим объектам, были нарушены коммуникации украинской армии. Такие атаки приведут к негативным последствиям для Украины, в частности потому, что некоторые удары пришлись по местам сборки ракет.

Дадыкин подчеркнул, что задача российских военных состояла в том, чтобы уничтожить украинские средства противовоздушной обороны. Это было необходимо для поддержания эффективной работы российских Воздушно-космических сил.

Издание Military Watch Magazine ранее сообщало, что ВС РФ нанесли массированные удары по объектам на территории Украины. В результате этого, были уничтожены склады, на которых хранились крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, которые Киев получил от западных союзников. Также были произведены атаки на аэродромы с самолётами, предназначенными для запуска этих ракет.

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#россия
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#вооружение
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Ребёнок погиб при обстреле ВСУ в Брянской области
Богомаз: ребёнок 2014 года рождения погиб при обстреле ВСУ в Брянской области
30 декабря 2023, 13:56

Фото: iStock/eranicle

В Брянской области в результате украинского обстрела погиб ребёнок. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он отметил, что удары ВСУ были произведены по сёлам Кистер и Борщево в Погарском районе Брянской области.

В результате атаки погиб ребёнок 2014 года рождения.

Богомаз выразил соболезнования семье погибшего, а также уточнил, что родственникам оказали необходимую помощь.

Также губернатор региона добавил, что украинскими военными было выпущено более десяти снарядов из реактивной системы залпового огня.

В настоящее время на месте падения ракет работают оперативные и экстренные службы.

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#снаряд
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Массированные удары по территории Украины показали, что её ждёт в 2024 году
30 декабря 2023, 13:52

Фото: istockphoto/3D_generator

Российские удары по объектам критической инфраструктуры на территории Украины наглядно показали, что ожидает страну следующем году. Такое мнение высказал военный эксперт Карло Масала.
В эфире телеканала Welt он заявил, что эти атаки, хотя и мощные сами по себе, являются только началом, своеобразной затравкой перед тем, что можно будет наблюдать в дальнейшем. Аналитик опроверг заявления Киева о том, что Россия использовала весь свой ракетный арсенал. Он отметил, что Москва сумела существенно нарастить выпуск различных средств поражения со времени начала конфликта.

Масала считает, что следующий год во многом станет определяющим для Украины, так как она лишится поддержки западных союзников и вынуждена будет сама себя обеспечивать всем необходимым. Есть большие сомнения в том, что Киев сможет удержать свои позиции, резюмировал эксперт.

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MWM: Российские войска поразили склады с западными ракетами Storm Shadow и SCALP
30 декабря 2023, 13:37

Фото: istockphoto/3D_generator

В ходе массированной атаки Вооружённые силы РФ уничтожили склады с западными крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow и SCALP, состоящими на вооружении ВСУ. Кроме того, удары были нанесены по аэродромам, где базировались самолёты для их запуска.
Об этом пишут военные обозреватели журнала Military Watch Magazine. В материале отмечается, что приоритетными целями были именно склады, где размещались ракеты, а также аэродромы, на которых располагались самолёты, способные их нести. Таким образом, российские войска поразили целый ряд как тактических, так и стратегических целей на всей территории Украины.

В публикации также указано, что столь массированный характер атаки указывает на то, что Россия сумела в несколько раз нарастить выпуск ракет и других средств поражения по сравнению с периодом до начала специальной военной операции.

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#военные
#операции
#ракеты
#украина
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Порядка 500 солдат ищут российскую ракету, залетевшую из Украины в Польшу
30 декабря 2023, 13:08

Фото: iStock/Alexyz3d

Порядка 500 польских военных ищут обломки ракеты, залетевшей накануне в воздушное пространство Польши из Украины. Об этом в соцсети X сообщило Минобороны страны.
Отмечается, что к работе привлечены 480 солдат.

Оперативный командующий ВС Польши генерал Мачей Клиш сообщал, что военным не удалось сбить ракету, летевшую со стороны Украины, несмотря на то, что в небе следили за обстановкой несколько военных самолётов. Осуществить перехват не удалось из-за характера маневрирования объекты.

Он добавил, что приблизительное время нахождения ракеты на территории республики составило три минуты, за которые она могла залететь на глубину 40 метров.

При этом Клиш не исключает, что ракета могло пролететь мимо и покинуть воздушное пространство Польши.

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