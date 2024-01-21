Число погибших при украинском обстреле Кировского района Донецка достигло 18

Фото: iStock/Soumen Hazra
Мэр города Алексей Кулемзин написал в телеграм-канале, что количество погибших при обстреле ВСУ Кировского района Донецка возросло до 18 человек.
Отмечается, что в результате атаки ранения получили тринадцать человек. По словам Кулемзина, данные о пострадавших продолжают поступать.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что количество жителей, которые погибли в результате удара по рынку в Донецке со стороны ВСУ, возросло до 13. Еще десять человек получили ранения.
Напомним, ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. На месте работают сотрудники оперативных служб. На данный момент происходит поиск фрагментов вооружения.
Читайте также:
В Донецке восемь человек погибли в результате обстрела рынка
Число погибших при обстреле ВСУ Донецка выросло до 13
Глава ГУР Буданов признал, что год для Украины будет тяжелым
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что количество жителей, которые погибли в результате удара по рынку в Донецке со стороны ВСУ, возросло до 13. Еще десять человек получили ранения.
Читайте также:
В Донецке восемь человек погибли в результате обстрела рынка
Число погибших при обстреле ВСУ Донецка выросло до 13
Глава ГУР Буданов признал, что год для Украины будет тяжелым
Екатерина Коршунова