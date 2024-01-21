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Число погибших при украинском обстреле Кировского района Донецка достигло 18

21 января 2024, 13:33
Фото: iStock/Soumen Hazra

Фото: iStock/Soumen Hazra

Мэр города Алексей Кулемзин написал в телеграм-канале, что количество погибших при обстреле ВСУ Кировского района Донецка возросло до 18 человек.
Отмечается, что в результате атаки ранения получили тринадцать человек. По словам Кулемзина, данные о пострадавших продолжают поступать.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что количество жителей, которые погибли в результате удара по рынку в Донецке со стороны ВСУ, возросло до 13. Еще десять человек получили ранения.


Напомним, ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. На месте работают сотрудники оперативных служб. На данный момент происходит поиск фрагментов вооружения.

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В районе Севастополя сбили воздушную цель
ПВО сбили воздушную цель в районе Севастополя
21 января 2024, 14:10

Фото: iStock/e-crow

Губернатор города Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале, что российские военные отражают атаку ВСУ на Севастополь.
По предварительной информации, системы противовоздушной обороны уже сбили воздушную цель над акваторией. Развожаев подчеркнул, что все службы города приведены в состояние боевой готовности.

Напомним, в Севастополе объявлена воздушная тревога. Из-за воздушной тревоги перекрыт движение по Крымскому мосту. Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и не паниковать.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды.

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#военные
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#воздушная тревога
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Зеленский рассказал, сколько Украина продержалась бы без помощи
Зеленский заявил, что Украина могла проиграть в первые дни конфликта
21 января 2024, 13:46

Фото: РИА Новости/Стрингер

Без помощи Запада Украина смогла бы оказывать сопротивление только первые дни или недели конфликта.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский телеканалу 4 News.

«Без этой поддержки мы могли бы сражаться в те первые дни, в те дни, недели, может быть, месяцы, а не три года», — заявил Владимир Зеленский.
Также он отметил, что Киеву требуется ещё больше помощи от Запада.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский использует военное положение, которое ввели в стране после начала СВО, чтобы избавиться от своих политических конкурентов и «заткнуть» СМИ. Об этом пишет журналист Саймон Шустер в книге о карьере украинского президента «Шоумен», сообщает газета The Wall Street Journal.

Также журналист отмечает, что предшественника нынешнего президента Петра Порошенко обвинили в государственной измене, а у оппонентов Зеленского отозвали гражданство.

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#всу
#украина
#сво
#новости
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В Севастополе объявлена воздушная тревога и перекрыт Крымский мост
21 января 2024, 13:37

Фото: istockphoto/Sergey Denisenko

В Севастополе объявлена воздушная тревога.
Об этом рассказал глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале в воскресенье.

«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — предупредил Развожаев.
Из-за воздушной тревоги перекрыт движение по Крымскому мосту. Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и не паниковать.

Ранее мэр города Алексей Кулемзин написал в телеграм-канале, что количество погибших при обстреле ВСУ Кировского района Донецка возросло до 18 человек. Отмечается, что в результате атаки ранения получили тринадцать человек. По словам Кулемзина, данные о пострадавших продолжают поступать.

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#украина
#всу
#политика
#новости
#крымский мост
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Глава ГУР Буданов признал, что год для Украины будет тяжелым
21 января 2024, 12:42

Фото: iStock/Silent_GOS

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что этот год для Украины будет тяжелым. Об этом сообщает Financial Times.
По словам Буданова, распространение информации о том, что дела у ВСУ на линии боевого соприкосновения обстоят хорошо, является ложью. При этом Глава ГУР отказался давать четкий прогноз для украинских войск на 2024 год.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. На Купянском направлении российские военные отразили 7 атак подразделений противника. Также разведчики из российской группировки «Эспаньола» угнали боевую машину пехоты ВСУ под Артемовском.

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#пво
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Минобороны: российские военные освободили Крахмальное в Харьковской области
21 января 2024, 12:08

Фото: iStock/Anna_Anikina

ВС РФ освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что на Купянском направлении российские военные отразили 7 атак подразделений противника. Украинские войска потеряли до 55 солдат.

Ранее сообщалось, что Армия России освободила населенный пункт Веселое в ДНР от ВСУ, полностью взяв его под свой контроль. ВС РФ нанесли мощные удары по боевикам и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#контроль
#армия россии
#днр
#всу
#вс рф
#солдат
#пво
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WSJ: Зеленский пользуется военным положением, чтобы устранить конкурентов
21 января 2024, 12:04

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Президент Украины Владимир Зеленский использует военное положение, которое ввели в стране после начала СВО, чтобы избавиться от своих политических конкурентов и «заткнуть» СМИ.
Об этом пишет журналист Саймон Шустер в книге о карьере украинского президента «Шоумен», сообщает газета The Wall Street Journal.

По мнению Шустера, Зеленский находит вдохновение у авторитарного основателя современного Сингапура Ли Куан Ю. Также журналист отмечает, что предшественника нынешнего президента Петра Порошенко обвинили в государственной измене, а у оппонентов Зеленского отозвали гражданство.

Шустер обращает внимание на напряженность, которая растёт в отношениях между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Ране сообщалось, что Залужного собираются снять с занимаемой должности без предоставления места в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Кроме того, президент страны принял решение уволить начальника Генштаба Сергея Шапталу и командующего Объединённых сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

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#владимир зеленский
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#украина
#политика
#новости
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Число погибших при обстреле ВСУ Донецка выросло до 13
Пушилин: при обстреле ВСУ Донецка погибли 13 человек, еще десять пострадали
21 января 2024, 11:56

Фото: iStock/tomertu

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что количество жителей, которые погибли в результате удара по рынку в Донецке со стороны ВСУ, возросло до 13.
По словам Пушилина, еще десять человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли при обстреле ВСУ микрорайона Текстильщик в Донецке. Украинские войска вели обстрел из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды.

Напомним, ВС РФ за неделю с 13 по 19 января отразили 25 атак ВСУ на Купянском направлении. Потери украинской армии на этом участке линии боевого соприкосновения составили до 560 военнослужащих и десять танков. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

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#магазины
#человек
#всу
#вс рф
#обстрел
#удар
#погибшие
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В Донецке восемь человек погибли в результате обстрела рынка
21 января 2024, 11:40

Фото: iStock/gorodenkoff

Восемь человек погибли при обстреле ВСУ микрорайона Текстильщик в Донецке. Об этом сообщил ТАСС глава районной администрации Анатолий Будрин.
Отмечается, что украинские войска вели обстрел из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. Повреждения получили автомобили и остекление в домах.

Согласно информации источника, восемь человек погибли, пять человек были ранены.

Ранее мэр города Иван Приходько в Telegram-канале сообщил о гибели одного человека в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ, который начался ночью.

Напомним, ВС РФ за неделю с 13 по 19 января отразили 25 атак ВСУ на Купянском направлении. Потери украинской армии на этом участке линии боевого соприкосновения составили до 560 военнослужащих и десять танков.

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«РВ»: российские разведчики угнали украинский БМП под Артемовском

Политик Филиппо назвал безумием призыв фон дер Ляйен продолжать помогать Украине
#автомобили
#магазины
#человек
#всу
#вс рф
#обстрел
#удар
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«РВ»: российские разведчики угнали украинский БМП под Артемовском
21 января 2024, 10:11

Фото: iStock/ZenitX

Разведчики из российской группировки «Эспаньола» угнали боевую машину пехоты ВСУ под Артемовском. Об этом пишет телеграм-канал «Военкоры русской весны».
Сообщается, что бойцы ВС РФ обнаружили боевую машину в полях. По информации источника, БМП имеет повреждения в некоторых местах, однако находится на ходу.

Отмечается, что российские военнослужащие осуществили операцию еще несколько месяцев назад, но об этом стало известно только сейчас. Боец российских войск, который особенно отличился в данный операции, носит позывной Зарик.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские ракеты «Точка-У», 18 снарядов РСЗО.

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#военные
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#вс рф
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