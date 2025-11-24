Число погибших при падении БПЛА в Сызрани возросло до трех
Число погибших при падении беспилотника в Сызрани Самарской области выросло до трех человек. Еще двое находятся в больнице, сообщил мэр города Сергей Володченков в своем телеграм-канале.
По его словам, еженедельное совещание в понедельник, 24 ноября, началось с минуты молчания в память о погибших. Местные власти пообещали оказать их семьям всю необходимую помощь. Градоначальник также отметил, что 22 ноября была самая массовая атака на Сызрань за все время СВО.
Утром субботы губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщал о двух погибших и двух пострадавших. Ночью того дня силы ПВО сбили 15 украинских дронов над Самарской областью.
Читайте также: