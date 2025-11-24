Число погибших при падении БПЛА в Сызрани возросло до трех

24 ноября 2025, 15:37

Фото: iStock/yucelyilmaz

Число погибших при падении беспилотника в Сызрани Самарской области выросло до трех человек. Еще двое находятся в больнице, сообщил мэр города Сергей Володченков в своем телеграм-канале.