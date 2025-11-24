Суд в Геническе приговорил мужчину к 12 годам колонии за шпионаж в пользу Киева
В Геническе приговорили местного жителя к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России, пишет РИА Новости.
Суд установил, что осужденный, родившийся в 2005 году, собирал информацию о расположении российских военнослужащих и техники. Он передавал эти сведения представителю украинских спецслужб с сентября по октябрь 2023 года.
Государственный обвинитель настаивал на строгом наказании, и суд согласился с этой позицией. Теперь молодой человек проведет следующие 12 лет за решеткой, отвечая за свои действия.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
