Раненый российский боец «Нос» вслепую уничтожил бойца ВСУ в Успеновке
Во время боев за населённый пункт Успеновка в Запорожской области российский военнослужащий с позывным «Нос» ликвидировал противника, несмотря на ранение.
Как сообщает RT, боец 218-го гвардейского танкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки «Восток» столкнулся с хорошо укреплённым домом противника. Получив ранение в левую ногу, он продолжил вести огонь и через отверстие в заборе уничтожил пулемётный расчёт ВСУ.
По словам «Носа», выстрел он произвел вслепую, чтобы не попасть под огонь врага. Боевую задачу солдату удалось выполнить успешно.
