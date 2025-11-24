Достижения.рф

Раненый российский боец «Нос» вслепую уничтожил бойца ВСУ в Успеновке

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Во время боев за населённый пункт Успеновка в Запорожской области российский военнослужащий с позывным «Нос» ликвидировал противника, несмотря на ранение.



Как сообщает RT, боец 218-го гвардейского танкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки «Восток» столкнулся с хорошо укреплённым домом противника. Получив ранение в левую ногу, он продолжил вести огонь и через отверстие в заборе уничтожил пулемётный расчёт ВСУ.

По словам «Носа», выстрел он произвел вслепую, чтобы не попасть под огонь врага. Боевую задачу солдату удалось выполнить успешно.

Иван Мусатов

