Число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области увеличилось

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Четыре человека погибли в результате стрельбы ВСУ по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области. Об увеличении жертв сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора области Александр Хинштейн.
«Искренне скорбим вместе с родными и близкими. Это бесчеловечное злодеяние украинской хунты не останется без отмщения», — добавил он.Атака ВСУ произошла вечером, когда посетители, включая покупателей магазина детских товаров, находились внутри здания. Среди погибших — две женщины (1959 и 1988 г.р.), 39-летний мужчина и 18-летний юноша.
Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что девять пострадавших, включая четырёх подростков 13–14 лет, доставлены в Беловскую центральную районную больницу. Их состояние оценивается как стабильное, а для дальнейшего лечения пациентов планируется перевезти в областную клинику.
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