Захарова ответила на заявление Дании про готовность отправить войска на Украину

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена о готовности отправить войска на Украину, поставив под сомнение обеспечение безопасности Гренландии. Кто же останется у нее «на защите»?
«Дико извиняюсь: а Гренландию кто будет охранять?», — указала Захарова.В своём Telegram-канале дипломат иронично предположила, что охрану автономии могут поручить украинским беженцам, прибывшим в Данию. 2 марта Захарова похожим образом отреагировала на слова Канады об отправке войск на Украину.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании присоединить Гренландию к Америке, предлагая купить остров и угрожая санкциями. Датские и гренландские власти, как и в 2017–2021 годах, отвергли эту идею.
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Мария Моисеева