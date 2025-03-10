Захарова ответила на заявление Дании про готовность отправить войска на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена о готовности отправить войска на Украину, поставив под сомнение обеспечение безопасности Гренландии. Кто же останется у нее «на защите»?