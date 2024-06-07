В ЛНР рассказали о состоянии пострадавших после удара ВСУ по Луганску

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Пять человек, получивших ранения в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганску, находятся в критическом состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения Луганской народной республики Наталья Пащенко, как передает пресс-служба правительства ЛНР в Telegram-канале.
По ее информации, жизни трех раненых детей ничего не угрожает, их состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Ранее стало известно, что число пострадавших от обстрела города ВСУ увеличилось до 35 человек.
Утром 7 июня Луганск подвергся интенсивному обстрелу со стороны украинских войск. По словам пресс-секретаря главы ЛНР Анны Романовой, военнослужащие ВСУ выпустили по городу шесть американских ракет ATACMS, однако большинство снарядов были перехвачены системами противовоздушной обороны (ПВО).
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Ранее стало известно, что число пострадавших от обстрела города ВСУ увеличилось до 35 человек.
Утром 7 июня Луганск подвергся интенсивному обстрелу со стороны украинских войск. По словам пресс-секретаря главы ЛНР Анны Романовой, военнослужащие ВСУ выпустили по городу шесть американских ракет ATACMS, однако большинство снарядов были перехвачены системами противовоздушной обороны (ПВО).
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Артем Кузьмин