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В ЛНР рассказали о состоянии пострадавших после удара ВСУ по Луганску

Минздрав: пять человек находятся в тяжелом состоянии после удара по Луганску
07 июня 2024, 18:56
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

Пять человек, получивших ранения в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганску, находятся в критическом состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения Луганской народной республики Наталья Пащенко, как передает пресс-служба правительства ЛНР в Telegram-канале.
По ее информации, жизни трех раненых детей ничего не угрожает, их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Ранее стало известно, что число пострадавших от обстрела города ВСУ увеличилось до 35 человек.



Утром 7 июня Луганск подвергся интенсивному обстрелу со стороны украинских войск. По словам пресс-секретаря главы ЛНР Анны Романовой, военнослужащие ВСУ выпустили по городу шесть американских ракет ATACMS, однако большинство снарядов были перехвачены системами противовоздушной обороны (ПВО).

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В Луганске в результате обстрела ВСУ повреждены более 30 домов
07 июня 2024, 19:07

Фото: istockphoto/Standart

Более 30 многоэтажных домов в восточной части Луганска получили повреждения в результате ракетного обстрела ВСУ. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Основной удар, нанесённый украинскими военными с использованием американских ракет ATACMS, пришёлся по микрорайону имени Николая Ватутина, написал руководитель региона в своём телеграм-канале. Это один из спальных кварталов города, здесь нет военных объектов, а только детский сад, рынок поликлиника, почта.

В результате обстрела погибли три мирных жителя, ранения получили 43 человека, в том числе трое детей. Один из подъездов многоэтажного дома полностью обрушился, спасатели извлекли из-под завалов семь человек. Пятеро раненых находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

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«Сейчас реально»: ВСУ готовятся наступать на харьковском направлении
Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ готовятся наступать на харьковском направлении
07 июня 2024, 18:54

Фото:istockphoto/Liudmila Chernetska

Боевики ВСУ готовятся наступать на харьковском направлении, о чем говорят данные разведки. Об этом заявил на своем Youtube-канале полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.
«Сейчас реально идет подготовка к первой фазе так называемого контрнаступления именно со стороны ВСУ», – сказал Стариков.

Экс-полковник добавил, что украинские неонацисты подвели от семи до десяти бригад на харьковское направление.

Со слов Старикова, Запад специально разрешил киевскому режиму бить по российским территориям натовским оружием в преддверии наступления, которое планируют боевики ВСУ. Помимо этого, Евросоюз и Штаты помогают в формировании ударного воздушного комплекса, который включает в себя истребители F-16.

Перед этим руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев говорил о сложности ситуации в регионе и неутихающих обстрелах. По его словам, по всей фронтовой линии ведутся тяжелые бои. Глава ВГА резюмировал, что украинские радикалы отправляют мобилизованных без подготовки в зону боевых действий под Харьковом.

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Путин: мобилизация в России не планируется
07 июня 2024, 18:25

Фото: istockphoto/Svetlana Parnikova

Мобилизации в РФ не планируется, поскольку в ней нет необходимости. Об этом в рамках пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) заявил глава государства Владимир Путин.
Он отметил, что в прошлом году в военкоматы пришло 300 тысяч человек и заключило контракт, а в текущем году уже более 160 тысяч.

ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

Кроме того, Путин добавил, что в зоне спецоперации российские военные постепенно выдавливают украинских неонацистов с территории Донбасса. ВС РФ уже освобождены 880 квадратных километров и 47 населенных пунктов.

Генштабом разработан план, который обязательно выполнят. Путин резюмировал, что здоровье бойцов в приоритете, несмотря на то, что скорость тоже имеет значение.

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#новости
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Путин рассказал об успехах России в зоне СВО
Путин: военные РФ с начала 2024 года освободили 47 населенных пунктов и 880 кв. км
07 июня 2024, 18:07

Фото: сайт Кремля

Российские войска постепенно выдавливают ВСУ с территории Донбасса.
Об этом 7 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

По его словам, военные РФ уже освободили 47 населенных пунктов и 880 квадратных километров.

Президент заявил, что Генштаб разработал план действий, который будет выполнен. Владимир Путин подчеркнул, что скорость имеет значение, но здоровье военнослужащих важнее.

Сегодня российские военные освободили населенные пункты Парасковиевка и Уманское в Донецкой Народной Республике.

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#путин
#рф
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Российский танкист рассказал о результативности Т-80
Танкист Белый: танки Т-80 результативно поражают западную технику
07 июня 2024, 17:24

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российские танки Т-80, используемые в рамках специальной военной операции, демонстрируют высокую эффективность в борьбе с западной бронетехникой. Офицер с позывным Белый в интервью «АиФ» поделился своими впечатлениями об этой машине.
«Т-80 — надежный и хороший танк. Он успешно уничтожает натовскую технику. В нашем батальоне было несколько случаев, когда мы поражали американский "Брэдли" и немецкую БМП с помощью Т-80. Также мы активно применяем станции радиоэлектронной борьбы против дронов-камикадзе», — рассказал Белый.
Кроме систем радиоэлектронной борьбы, танки Т-80 оснащаются решетчатыми экранами для защиты от дронов-камикадзе.

Отличительной особенностью Т-80 является единая газотурбинная силовая установка. Модернизированные версии Т-80БВМ дополнительно оснащены динамической защитой «Реликт», современным прицелом наводчика «Сосна-У» и улучшенным двигателем.

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Байден попросил прощения у Зеленского
Байден извинился перед Зеленским из-за задержки военной помощи Украине
07 июня 2024, 16:35

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден принес извинения Владимиру Зеленскому за задержку в предоставлении военной помощи Украине. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Прошу прощения за те недели, когда было неясно, что будет с финансированием... У нас были трудности с принятием соответствующего законопроекта», — заявил Байден во время встречи с Зеленским во Франции.
Американский президент объяснил, что ряд консервативных конгрессменов блокировали принятие проекта о помощи Украине. Он также вновь подтвердил, что Вашингтон будет продолжать поддерживать Киев.

24 апреля сенат США одобрил законопроект о предоставлении средств на помощь союзникам, включая Украину, Израиль и Тайвань. В частности, Украине выделяется около $61 млрд на военную поддержку.

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ВС РФ уничтожили два украинских катера без экипажа на юго-западе Черного моря
07 июня 2024, 15:49

Фото: РИА Новости/Александр Подгорчук

Российские войска уничтожили два украинских катера без экипажа на юго-западе Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России. Уточняется, что вражескую технику ликвидировали, примерно, в 15:00 по московскому времени.

«7 июня около 15:00 мск в юго-западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Две цели были уничтожены штатным вооружением морской и армейской авиации», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Минобороны докладывали об освобождении российской армией населенного пункта Парасковиевка Донецкой народной республики. ВС РФ поразили живую силу, а также технику 14 соединений украинских националистов.

Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается.

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#минобороны рф
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Москва захотела от Еревана список якобы погибших в Буче граждан
Захарова призвала Ереван предоставить список якобы погибших в Буче граждан
07 июня 2024, 15:21

Фото: МИД РФ

Москва обратилась к Еревану с просьбой предоставить список граждан, якобы погибших в Буче. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает ТАСС.
«Мы ожидаем, что армянская сторона, официальная армянская делегация передаст нам список этих людей», — подчеркнула Захарова.
Она также отметила, что на протяжении двух лет российская сторона не может получить список предполагаемых жертв в Буче. По словам Захаровой, такие данные не предоставляются и Организацией Объединенных Наций (ООН).

Весной 2022 года украинские власти и несколько иностранных СМИ опубликовали снимки с телами людей, лежащими на улицах Бучи после ухода российских войск из города. Минобороны РФ отвергло обвинения в причастности российских Вооруженных сил к этим событиям, назвав их провокацией.

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#захарова
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Военный психоз: Орбан сделал жёсткое заявление об отправке войск Запада на Украину
Орбан: если Запад говорит об отправке войск на Украину, это вопрос решён
07 июня 2024, 15:05

Фото: сайт Кремля

Если Запад говорит о возможной отправке своих войск на помощь Киеву, значит, этот вопрос уже решён. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«Это не угрозы, это уже факты. Когда вы (журналисты. — ред.) сообщаете о чем-то, как о возможности, значит, это уже по сути решенный вопрос. Только слепой не видит, что в Европе царит такой военный психоз, логическим завершением которого станет отправка западных войск на территорию Украины», — заявил Орбан.

Ранее французский политик Пьер Лелуш предупредил, что возможные удары натовскими вооружениями по территории России и ввод войск альянса на Украину могут вывести конфликт из-под контроля.

Он подчеркнул, что игра с этими двумя «затворами» может привести к неконтролируемой ситуации в войне.

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