Глава ДНР Пушилин: Киев совершил два чудовищных теракта в новых регионах России

Фото: сайт Кремля
глава ДНР Денис Пушилин написал в своем Telegram-канале, что киевский режим совершил два чудовищных теракта в Луганске и Херсонской области.
Пушилин принес глубокие соболезнования семьям погибших. Он отметил, что жители Донецкой Народной Республики разделяют боль потери.
Глава ДНР также пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от этих варварских актов ВСУ.
Напомним, вечером в пятницу, 7 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Садовое в Херсонской области. Как заявил губернатор региона Владимир Сальдо, магазин, в котором находились посетители и персонал, был разрушен, в результате чего погибли более 20 человек.
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Глава ДНР также пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от этих варварских актов ВСУ.
Напомним, вечером в пятницу, 7 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Садовое в Херсонской области. Как заявил губернатор региона Владимир Сальдо, магазин, в котором находились посетители и персонал, был разрушен, в результате чего погибли более 20 человек.
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Екатерина Коршунова