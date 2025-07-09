Число пострадавших из-за атаки ВСУ на пляж в Курске выросло

09 июля 2025, 01:48

Хинштейн: Из-за атаки ВСУ на пляж в Курске пострадало 7 людей, погиб росгвардеец

Фото: iStock/peterscode

Количество пострадавших во время атаки ВСУ на городской пляж в Курске увеличилось до семи. Среди погибших при нападении троих мужчин находился сотрудник Росгвардии. Об этом в своём Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, добавив, что выехал на место происшествия.





Старший сержант прибыл на место вместе с товарищем после первых сообщений об атаке дрона и приступил к эвакуации отдыхающих. Однако случился второй взрыв, ставший для росгвардееца смертельным.





«Искренние соболезнования семье. Уже переговорил с руководством ведомства, обязательно представим к госнаграде сотрудника, который погиб, оказывая помощь людям», — сообщил врио губернатора Курской области.