В еще одном российском регионе запретили публиковать данные о БПЛА

09 июля 2025, 00:41

В Псковской области запретили публиковать информацию об применении БПЛА

Фото: iStock/Naypong

В Псковской области введён запрет на публикацию любой информации об использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и последствиях их применения. Соответствующий указ подписал губернатор региона Михаил Ведерников, о чём он сообщил в своём Telegram-канале.







«Сегодня подписал указ о запрете публикации и распространения в СМИ и сети Интернет любой информации (...) о применении беспилотников и последствий их применения», — говорится в сообщении.

«Запрет также касается распространения информации, касающейся применения средств противодействия БПЛА, способствующей раскрытию мест расположения сил и средств Министерства обороны Российской Федерации и правоохранительных органов», — уточнил Ведерников.