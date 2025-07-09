В еще одном российском регионе запретили публиковать данные о БПЛА
В Псковской области запретили публиковать информацию об применении БПЛА
В Псковской области введён запрет на публикацию любой информации об использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и последствиях их применения. Соответствующий указ подписал губернатор региона Михаил Ведерников, о чём он сообщил в своём Telegram-канале.
«Сегодня подписал указ о запрете публикации и распространения в СМИ и сети Интернет любой информации (...) о применении беспилотников и последствий их применения», — говорится в сообщении.Под ограничения попадают фото- и видеоматериалы, а также текстовые данные по теме применения БПЛА.
«Запрет также касается распространения информации, касающейся применения средств противодействия БПЛА, способствующей раскрытию мест расположения сил и средств Министерства обороны Российской Федерации и правоохранительных органов», — уточнил Ведерников.
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Нарушители будут привлекаться к ответственности по закону, поскольку такие действия могут трактоваться как помощь противнику. Ведерников пояснил, что вражеские силы анализируют любую открытую информацию для оценки эффективности атак и работы систем РЭБ. Это позволяет врагу адаптировать тактику и наносить целенаправленные удары.
Соблюдение запрета обязательно для всех граждан и организаций на территории области. Ведерников выразил надежду, что все здравомыслящие люди понимают причину необходимости нового запрета.