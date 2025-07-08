SHOT: Над городом Новомосковск в Тульской области раздались взрывы
Жители Новомосковска (Тульская область) сообщили о мощных взрывах в небе над городом. Предположительно, инцидент связан с работой систем ПВО против украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В 23:03 (мск) поступила информация, что местные жители слышали громкие хлопки в разных районах города и соседних посёлках. В некоторых домах от силы взрывов ощущалась вибрация окон.
Перед этим в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА. На данный момент официальная информация о пострадавших или разрушениях на земле отсутствует.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что одобрил отправку оборонительного оружия на Украину. Выступление политика во вторник транслировалось на YouTube-канале Белого дома.
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