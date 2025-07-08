SHOT: Над городом Новомосковск в Тульской области раздались взрывы

08 июля 2025, 23:36

Фото: iStock/dzika_mrowka

Жители Новомосковска (Тульская область) сообщили о мощных взрывах в небе над городом. Предположительно, инцидент связан с работой систем ПВО против украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.