Беспилотники ВСУ вновь атаковали Курскую область, есть пострадавшие и погибшие
Хинштейн: Три человека погибли и шесть пострадали после атаки БПЛА по пляжу в Курске
Беспилотники ВСУ вновь атаковали Курскую область. БПЛА ударили по частному жилому дому в селе Карыж Глушковского района, 70-летний мужчина получил травмы. Также из-за атаки на пляж «Городской» в городе Курске было ранено шесть человек, трое скончались. Об этом в своём Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Ночью украинский дрон атаковал частный дом в селе Карыж Глушковского района. В результате атаки пострадал 70-летний мужчина, который оказался под обломками. У него осколочные ранения лица и ранение глаза», — написал Хинштейн 8 июля в 23:04 (мск).Уточняется, что его госпитализировали в Рыльскую центральную районную больницу. Пострадавшему оказывают необходимую помощь. В ближайшее время пациента перевезут в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения.
Хинштейн навал причину взрыва в доме в центре Курска
Через полчаса врио губернатора Курской области также сообщил, что в результате атаки на пляж «Городской» в Курске шесть людей было ранено, три человека скончались на месте. Он указал, что пострадали три мужчины, две женщины и ребенок. Информация уточняется.
По предварительным данным, женщины и ребёнок получили ожоги и направлены в областную больницу. У одного мужчины зафиксировано проникающее ранение в грудную клетку — его в тяжёлом состоянии госпитализировали. Другой мужчина получил осколочное ранение плеча, третий — травму рёбер и осколочные ранения.
«Всем будем оказана необходимая помощь. Их состояние буду держать на контроле», — добавил Хинштейн.