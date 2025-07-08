Беспилотники ВСУ вновь атаковали Курскую область, есть пострадавшие и погибшие

08 июля 2025, 23:36

Хинштейн: Три человека погибли и шесть пострадали после атаки БПЛА по пляжу в Курске

Фото: iStock/maxim4e4ek

Беспилотники ВСУ вновь атаковали Курскую область. БПЛА ударили по частному жилому дому в селе Карыж Глушковского района, 70-летний мужчина получил травмы. Также из-за атаки на пляж «Городской» в городе Курске было ранено шесть человек, трое скончались. Об этом в своём Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.







«Ночью украинский дрон атаковал частный дом в селе Карыж Глушковского района. В результате атаки пострадал 70-летний мужчина, который оказался под обломками. У него осколочные ранения лица и ранение глаза», — написал Хинштейн 8 июля в 23:04 (мск).

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«Всем будем оказана необходимая помощь. Их состояние буду держать на контроле», — добавил Хинштейн.