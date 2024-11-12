В Белгородской области ликвидирован пожар после атаки беспилотника

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Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Старооскольском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В результате удара загорелся один из резервуаров, но возгорание было оперативно ликвидировано, и пострадавших нет.
Ранее, 11 ноября, Вооруженные силы Украины обстреляли Белгородскую область, ударив по Шебекинскому округу. В результате обстрела были выбиты стекла в трех домах и повреждены три автомобиля.
В селе Архангельское также выбило стекла, повредились фасады трех домов, и была повреждена линия электропередачи.
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Ранее, 11 ноября, Вооруженные силы Украины обстреляли Белгородскую область, ударив по Шебекинскому округу. В результате обстрела были выбиты стекла в трех домах и повреждены три автомобиля.
В селе Архангельское также выбило стекла, повредились фасады трех домов, и была повреждена линия электропередачи.
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Мария Моисеева