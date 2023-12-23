В Курской области во время обстрела ВСУ погиб человек

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ВСУ обстреляли из артиллерии посёлок Алексеевка Курской области.
Mash пишет, что обстрел начался в 11 часов утра. Местные насчитали примерно 40 прилётов. Один из снарядов попал в жилой дом и убил местного жителя.
Зафиксированы повреждения частных владений, социальных объектов, административных зданий и ЛЭП.
Ранее сообщалось, что ВСУ ночью нанесли удары ракетами по школе и детсаду в Каланчакском районе Херсонской области.
Об этом сообщил в своём Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
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Зафиксированы повреждения частных владений, социальных объектов, административных зданий и ЛЭП.
Об этом сообщил в своём Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
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Мария Фирсова