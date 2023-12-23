Возросло число пострадавших при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

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Увеличилось число пострадавших при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что число пострадавших достигло пяти человек. Двое мужчин смогли самостоятельно добраться от места происшествия до больницы. У первого наблюдалась минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги. У второго наблюдается ранение правой руки и правой ноги.
Гладков подчеркнул, что в настоящее время состояние всех пяти пострадавших оценивается как среднетяжёлое. Они находятся под присмотром врачей.
Ранее в этот день глава региона сообщил о том, что украинскими военными была произведена атака дроном-камикадзе на Грайвороновский городской округ. Беспилотник упал на асфальтоукладочный каток. Рядом находящиеся трое рабочих получили ранения различной степени тяжести.
Данный округ граничит с Сумской и Харьковской областями Украины, откуда регулярно производятся обстрелы и запуски дронов.
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Гладков подчеркнул, что в настоящее время состояние всех пяти пострадавших оценивается как среднетяжёлое. Они находятся под присмотром врачей.
Данный округ граничит с Сумской и Харьковской областями Украины, откуда регулярно производятся обстрелы и запуски дронов.
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Анастасия Чинкова