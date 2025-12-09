Освобождение Червоного и Новоданиловки, успехи ВС РФ на Северском направлении: последние новости СВО на 9 декабря
ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьОперативная обстановка на Сумском направлении характеризуется повторной эскалацией боевых действий после кратковременного затишья. ВС РФ, ведя наступление вдоль лесистой местности, наращивают давление на части ВСУ при координированной поддержке фронтовой авиации, ударных беспилотников и артиллерийских систем. В результате наступления захвачено до 200 метров территории на двух ключевых участках.
Противник, усилив личный состав мобилизационными, продолжает активно бросать подкрепления в бой. Ночью ВСУ предприняли скрытные действия по выдвижению подразделений в направлении населенных пунктов Андреевка, Кондратовка и Садково. Данные попытки пресечены, шесть диверсионно-штурмовых групп уничтожены точечным огнем. Кроме того, в районе Мирополья силами 21-й омбр ВСУ при поддержке бронетехники западного производства была предпринята контратака, которая полностью провалилась. Противник, понеся потери, включая уничтоженную БМП CV-90, отброшен на прежние рубежи. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы и работы разведывательно-ударных комплексов поражены узлы обороны и пути логистики противника в окрестностях Барилов и Бабаковки.
Харьковская областьНа Харьковском направлении продолжается активная фаза наступления. Российские части, действующие с севера, ведут напряженные бои, развивая успех южнее Волчанска и на Хатненском участке. Армейская авиация и тяжелые огнеметные системы наносят высокоточные удары по идентифицированным целям ВСУ. В районе населенного пункта Вильча наступающие части заняли до 25 жилых строений, продвинувшись вперед на 300 метров.
В окрестностях Лимана штурмовыми группами РФ занято 10 капитальных сооружений и пять вражеских укрепленных позиций в близлежащем лесном урочище. Глубина продвижения на этом участке достигла 400 метров. На линии Меловое–Хатнее ВС РФ, используя лесозащитные полосы, улучшили свои позиции на трех участках, продвинувшись в общей сложности на 300 метров. Кроме того, в районе Шиповатого ударом беспилотников-камикадзе полностью уничтожен лагерь размещения иностранных наемников, воевавших на стороне противника.
Константиновское направлениеНа Константиновском направлении продолжаются активные боевые действия. Основные усилия российских военных сосредоточены на зачистке занятых позиций и лесных массивов к северу от водохранилища, а также на развитии наступления в сторону населенного пункта Бересток. В результате успешных наступательных операций под контроль российской армии полностью перешел населенный пункт Червоное. На участке Веролюбовки противник, оказывая сопротивление, продолжает удерживать южную часть села. Ведется планомерная работа по вытеснению ВСУ с этих позиций.
Гуляйпольское направлениеНа данном направлении идут ожесточенные бои за контроль над городом Голяйполе. Фронт стабилизировался по естественному рубежу — реке Гайчур. Оперативная обстановка оценивается для ВСУ как критическая. Для поддержки наступающих мотострелковых и штурмовых подразделений армейская авиация и ствольная артиллерия РФ наносят массированные удары по узлам обороны противника. Интенсивные столкновения происходят в районах населенных пунктов Варваровка, Герасимовка и Андреевка (Остаповский участок). Войска противника, пытаясь стабилизировать положение, предпринимают ответные действия в секторе Доброполья, однако их попытки не имеют существенного успеха.
Северское направлениеНа Северском направлении идут активные наступательные действия. Российские подразделения перешли к решительным операциям на флангах выступа, развивая давление западнее населенных пунктов Васюковка и Петровское. Особое значение придается установлению контроля над стратегическими высотами, расположенными к югу от Закотного, где продолжаются ожесточенные столкновения. Бои также зафиксированы в районах населенных пунктов Свято-Покровское, Озерное и Платоновка.
В ходе планомерного штурма городской территории Северска ВС РФ, методично очищая микрорайоны, продолжают продвижение. В городе идут сражения за каждый квартал, параллельно осуществляется наращивание группировки для завершающего этапа операции. На смежном участке достигнут значительный тактический успех. Большая часть территории населенного пункта Диброва освобождена от подразделений ВСУ и находится под полным контролем российских военных.
Запорожское направлениеМинобороны РФ официально сообщило о взятии под полный контроль населенного пункта Новоданиловка. В настоящее время в данном районе подразделениями ВС РФ проводится финальная зачистка от остаточных групп противника. На северном фланге, в районе Степногорска, российские военные продолжают планомерно расширять контролируемую территорию. Активные боевые действия также ведутся в районе населенного пункта Приморское. На западном участке фронта, в секторе Орехова, противник, стремясь остановить движение ВС РФ, предпринимает контратаки в районе Малых Щербаков, которые носят ожесточенный, но безуспешный характер.
Покровское направлениеНа Красноармейском (Покровском) направлении продолжаются ожесточенные бои. В населенном пункте Гришино идут боестолкновения за каждый дом и улицу. Подразделениями ВС РФ занято и зачищено приблизительно 25% его территории, планомерное продвижение продолжается. На фланге со стороны Котлино передовые моторизованные части, ведя наступление, вышли на ближние подступы к автодороге в направлении Павловки, создавая угрозу перехвата коммуникаций противника.
В черте города Димитров (Мирноград) достигнут важный тактический успех. ВС РФ полностью установили контроль над микрорайоном «Западный» и развивают наступление в сторону жилого массива «40-й квартал». В районах Родинского и микрорайона «Молодежный» противник оказывает упорное организованное сопротивление, ситуация остается напряженной.
Активные встречные бои зафиксированы на линии населенных пунктов Суворово – Никаноровка. Параллельно российские военные ведут наступательные действия в направлении Нового Донбасса в районах Ивановки и Нового Шахово. Значительная часть территории Софиевки перешла под контроль ВС РФ.