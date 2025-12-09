Обломки украинского БПЛА упали на жилой дом в Чебоксарах
Обломки украинского БПЛА упали на жилой дом в Чебоксарах — в городе услышали семь взрывов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Удар пришелся по многоэтажному зданию на проспекте Ивана Яковлева. Кроме того, жители Калининского района слышали звуки взрывов неподалёку от местного торгового центра. В настоящее время улицы в этом районе перекрыты, на месте работают экстренные службы. Предварительно, никто не пострадал.
В регионе объявлен режим угрозы атаки беспилотников. Аэропорты Чебоксар, Казани, Тамбова, Владикавказа, Грозного, Магаса, Нижнего Новгорода и Волгограда временно закрыты.
