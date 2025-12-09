В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали четыре человека
Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при атаке украинских беспилотников в Чебоксарах. Об этом в своем блоге сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.
В настоящее время пострадавшим предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Вице-премьер региона подчеркнул, что экстренные службы функционируют в усиленном режиме.
Глава Чувашии Олег Николаев ранее заявил, что в результате атаки дронов повреждены жилые здания.
