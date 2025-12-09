В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали четыре человека

09 декабря 2025, 08:54

В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали ребенок и трое взрослых

Фото: iStock/Iulianna Est

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при атаке украинских беспилотников в Чебоксарах. Об этом в своем блоге сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.