Число пострадавших при атаке дронов на белгородское село возросло до двух

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале, что количество пострадавших из-за атаки дронов-камикадзе в Мокрой Орловке увеличилось до двух человек.
Отмечается, что у одного пострадавшего обнаружили сотрясение мозга и слепое ранение нижней конечности. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.
Еще одного пострадавшего с множественными ранениями мягких тканей лица в настоящее время госпитализируют в областную клиническую больницу Белгорода.
Ранее сообщалось, что 11 января украинские войска пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами три региона Российской Федерации. Отмечается, что беспилотники были сбиты над Ростовской, Тульской и Калужской областями.
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Еще одного пострадавшего с множественными ранениями мягких тканей лица в настоящее время госпитализируют в областную клиническую больницу Белгорода.
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Екатерина Коршунова