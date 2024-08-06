Число пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область выросло до 18 человек

Фото: iStock/Evgeny555
Число пострадавших при атаке боевиков ВСУ на Курскую область выросло до 18 человек, ранения получили еще пять мирных жителей. Об этом со ссылкой на врио губернатора Алексея Смирнова сообщает ТАСС.
По данным главы региона, пострадал житель села Белица, в районе Новоивановки дрон ранил двух пассажиров автомобиля, а в поселке Политотдельский травмы в результате атаки коптера получили два человека из легковушки.
Согласно заявлению Минобороны РФ, во вторник, 6 августа, порядка 300 боевиков ВСУ при поддержке бронетехники попытались прорвать российскую границу в Курской области. Пограничники ФСБ России совместно с войсками прикрытия государственной границы отражают атаки противника и наносят по местам их дислокации мощные удары в Сумской области.
Бронетехника украинских боевиков уничтожается армейской авиацией. В качестве подкрепления в район, где ведутся бои с диверсантами, выдвинулась техника и личный состав российской группировки войск на Курском направлении.
Ранее в сети появилось видео, снятое в Курской области, где сейчас продолжаются бои. Автор не мог сдержать эмоций, когда над его головой на низкой высоте пролетели два истребителя, а на обочине полыхала военная техника.
Читайте также:
Появилось видео из Курской области, где боевики ВСУ пытаются прорвать границу РФ
МО РФ: 300 боевиков ВСУ на танках атаковали границу РФ в Курской области
При попытке прорыва границы в Курской области погибли около 20 боевиков ВСУ
Согласно заявлению Минобороны РФ, во вторник, 6 августа, порядка 300 боевиков ВСУ при поддержке бронетехники попытались прорвать российскую границу в Курской области. Пограничники ФСБ России совместно с войсками прикрытия государственной границы отражают атаки противника и наносят по местам их дислокации мощные удары в Сумской области.
Бронетехника украинских боевиков уничтожается армейской авиацией. В качестве подкрепления в район, где ведутся бои с диверсантами, выдвинулась техника и личный состав российской группировки войск на Курском направлении.
Ранее в сети появилось видео, снятое в Курской области, где сейчас продолжаются бои. Автор не мог сдержать эмоций, когда над его головой на низкой высоте пролетели два истребителя, а на обочине полыхала военная техника.
Читайте также:
Появилось видео из Курской области, где боевики ВСУ пытаются прорвать границу РФ
МО РФ: 300 боевиков ВСУ на танках атаковали границу РФ в Курской области
При попытке прорыва границы в Курской области погибли около 20 боевиков ВСУ
Данил Пономарев